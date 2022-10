SV Natendorf gewinnt Sieben-Tore-Spektakel

Von: Aron Sonderkamp

Spitzenreiter MTV Himbergen (rechts der zweifache Torschütze Juri Malina) entwischte den Sperberanern (Fatih Görgülü) ein ums andere Mal. © Bernd Klingebiel

Karten, Tore, Drama! Der 9. Spieltag der 2. Kreisklasse hatte alles zu bieten, was das Fußballer-Herz begehrt.

Uelzen/Landkreis – Der MTV Himbergen marschiert nach seinem 4:1-Sieg gegen die SV Sperber Veerßen unermüdlich an der Spitze. Verfolger SV Ostedt entschied das Spiel der Woche gegen den TuS Ebstorf II für sich.

Der TSV Groß Hesebeck/Röbbel trat zu seiner Partie beim FC Oldenstadt nicht an (zu wenig Personal aufgrund knappen Kaders und Corona-Ausfällen) und kassiert deswegen zum zweiten Mal in dieser Saison eine 0:5-Wertung.

Turbulent ging es beim 4:3-Derbysieg des SV Natendorf gegen den SV Jelmstorf zu. Nach dem 1:0 für den SVJ sprintete Natendorf auf 3:1 davon. Jelmstorf kam jedoch durch gleich zwei Eigentore der Hausherren wieder zurück, ehe Natendorf durch den zweiten Eigentorschützen Jan-Philipp Geffert doch noch den Sieg sicherte.

Beim SVN flogen Kenneth Barrenschee nach Notbremse und beim SVJ Eike Burmester mit Gelb-Rot vom Platz. „Wir haben uns die frühe Führung zu schnell nehmen lassen. Die Tore sind zu einfach gefallen“, ärgerte sich auch Jan Homann. Der SVJ- Teamsprecher: „Am Ende waren wir etwas kopflos. Die Niederlage ist nicht unverdient. Wir können aber auch gewinnen, wenn wir cleverer spielen.“



Zwei Platzverweise handelte sich auch der SSV Gusborn beim 2:2-Unentschieden gegen den TV Rätzlingen ein. Die 2:1-Führung des SSV in der 84. Minute egalisierte Rätzlingen nur eine Zeigerumdrehung später.

Der MTV Römstedt II ist nach seinem 2:0-Erfolg gegen den SV Karwitz zurück unter den Top-Drei. Die Treffer des Tages erzielten Jonas Heider und Tobias Möhlmann.

Bereits nach sechs Minuten ging der MTV Himbergen in Führung und ließ schnell durchblicken, dass die SV Sperber Veerßen ein ganz schweres Spiel vor sich hat. Nachdem Max Quittenbaum noch vor der Pause auf 2:0 erhöht hatte, legte Juri Malina per Doppelpack zum 4:0 nach. Der Ehrentreffer der Sperberaner nützte nichts mehr. So marschiert der MTV weiter an der Spitze.

Mit 1:4 unterlag der MTV Gerdau Aufsteiger SV Holdenstedt II. Bereits zur Pause stand es 2:0 für den SVH. „Wir haben uns nach dem Seitenwechsel rangekämpft. und verdient den Anschluss gemacht“, blickte MTV-Coach Sven Rose auf die Partie. Nicht genug jedoch. Holdenstedt schlug zweifach zurück. „Es war ein ausgeglichenes Spiel. Die cleverere Mannschaft hat gewonnen.“

2. Kreisklasse Spiel der Woche

Der SV Ostedt festigte mit einem 4:1 seine Verfolgerrolle. Dabei war die Partie bereits zur Pause entschieden. Nach nur einer Viertelstunde stand es 1:1, dann zog der SVO durch Tore von Paul Bruck und Finn Aschmies auf 3:1 davon, ehe Finn-Niklas Bode mit einem schönen Schlenzer genau in den Winkel vor dem Pausenpfiff den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand setzte.



Und der hätte auch gern höher ausfallen können: „Wir müssen fast 6:1 oder 7:1 führen. Ebstorfs Keeper hat sie lange im Spiel gehalten“, lobte SVO-Coach Olaf Bode den TuS-Schlussmann Felix Kattesch.



Gäste-Co-Trainer Nils Lankau ging mit der Einschätzung mit: „Die Ostedter haben ihre Vorteile und schnellen Außen in der ersten Halbzeit ausgespielt und konsequent die Tore gemacht.“ Gänzlich Unterlegen war der TuS jedoch nicht, wie Bode anmerkte: „Sie waren teilweise auf Augenhöhe, präsent in den Zweikämpfen und haben stark gepresst. Bei Bällen in die Schnittstelle waren sie aber überfordert.“



Nach der Wasserschlacht, die zwischendurch sogar unterbrochen werden musste (Bode über Schiedsrichter Jens Schwabe: „Er hatte viel Fingerspitzengefühl in der Situation“), waren beide Trainer sich einig, dass das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung ging.



Die Ergebnisse auf einen Blick SV Ostedt – TuS Ebstorf II 4:1 (4:1) Tore: 1:0 Clasen (9.), 1:1 Beck (15.), 2:1 Bruck (35.), 3:1 Aschmies (40.), 4:1 Bode (45.). SV Karwitz – MTV Römstedt II 0:2 (0:1) Tore: 0:1 Heider (32.), 0:2 Möhrmann (68.). Sperber Veerßen – MTV Himbergen 1:4 (0:2) Tore: 0:1 Franz (Strafstoß/6.), 0:2 Quittenbaum (26.), 0:3 Malina (53.), 0:4 Malina (53.), 1:4 Voigt (61.). MTV Gerdau – SV Holdenstedt II 1:4 (0:2) Tore: 0:1 Hess (34.), 0:2 Swit (42.), 1:2 Klipp (76.), 1:3 Swit (78.), 1:4 Müller (Strafstoß/90.). FC Oldenstadt – TSV Gr. Hesebeck/R. W. 5:0 SSV Gusborn – TV Rätzlingen 2:2 (0:0) Tore: 0:1 Meyer (64.), 1:1 Müller (65.), 1:2 Koch (84.), 2:2 Schulz (Strafstoß/85.). Rote Karte: Däblitz (SSV/59.), Gelb-Rote Karte: Schulz (SSV/87.). SV Natendorf – SV Jelmstorf 4:3(3:2) Tore: 0:1 Homann (11.), 1:1 Geffert (13.), 2:1 Kahlmann (15.), 3:1 Meyer (35.), 3:2 Müller (ET/41.), 3:3 Geffert (ET/54.), 4:3 Geffert (68.). Rote Karte: Barrenschee (SVN/53.), Gelb-Rote Karte Burmester (SVJ/79.).