SV Molzen nach 4:0-Sieg gegen Gellersen nun Dritter

Per Kopfball versucht Bienenbüttels Jonas Obstmayer (2. von rechts) inmitten einer Schar von Union-Spielern zum Erfolg zu kommen. Der TSV setzte sich im Nachbarschaftsderby mit den Bad Bevensern mit 2:1 Toren durch. © Michael Klingebiel

Licht und Schatten für die Uelzener Teams am 4. Spieltag in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland.

Uelzen/Landkreis - Das Nachbarschaftsderby in Bienenbüttel entschied der gastgebende TSV gegen die Union Bevensen mit 2:1 Toren für sich und feierte somit den ersten Saisonsieg. Die Kurstädter rutschten – weiterhin sieglos – auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Helle Freude herrscht in Molzen nach dem 4:0-Heimerfolg über den TSV Gellersen II. Die Kleeblätter kletterten nach dem dritten Sieg in Folge auf Rang drei hoch.



Deftige Heimpleiten kassierten dagegen der TuS Ebstorf und Teutonia Uelzen II. Der bisherige Spitzenreiter aus Ebstorf erlebte beim 0:5 im Topspiel gegen Ochtmissen eine echte Bauchlandung, während die Uelzener trotz einer 2:0-Führung der Lüneburger SV mit 2:5 Toren unterlagen.



Heide-Wendland-Liga: Der 4. Spieltag im Steno SC Lüchow – FC SG Gartow 3:2 (0:0) Tore: 0:1 Pewsdorf (48.), 0:2 Schult (65.), 1:2 Roehl (85.), 2:2 Roehl (90.+3), 3:2 Pewsdorf (90.+5/Eigentor).

Teutonia Uelzen II – Lüneburger SV 2:5 (2:1) Tore: 1:0 Flügge (12.), 2:0 Flügge (36.), 2:1 Admin Pepic (37.), 2:2 Merkosjan (53.), 2:3 Sönmez (64.), 2:4 Fribus (71.), 2:5 Celik (85.).

FC Heidetal – Eintracht Lüneburg 6:2 (1:0) Tore: 1:0 Wischmann (43.), 2:0 Wischmann (53.), 3:0 Wollitz (62.), 4:0 D. Horn (67.), 4:1 Edler (76.), 5:1 D. Horn (80.), 6:1 Wischmann (83.), 6:2 Wirtz (87.).

TuS Ebstorf – Ochtmisser SV 0:5 (0:3) Tore: 0:1 Plikat (22.), 0:2 Neumann (40.), 0:3 Saucke (45.+2), 0:4 Alkhalil (62.), 0:5 Sikinger (72.).

TSV Adendorf – FSG Südkreis 3:1 (2:0) Tore: 1:0 K. Breese (6.), 2:0 Leppek (18.), 3:0 Warncke (50.), 3:1 (52.).

TSV Bienenbüttel – Union Bevensen 2:1 (1:0) Tore: 1:0 Blumenthal (35.), 2:0 K. Franz (48.), 2:1 Tabbaa (64.); Rot: Tabbaa (88./Union).

SV Molzen – TSV Gellersen II 4:0 (1:0) Tore: 1:0 Schaate (35.), 2:0 Giere (49.), 3:0 Schaate (55.), 4:0 Schaate (63.).

SV Lemgow/D. – TuS Wustrow 1:1 Tore: nicht gemeldet.