SV Molzen kann sich in der Spitzengruppe festbeißen

Erwartungsvoll: Der SV Molzen ist auf den dritten Aufstiegsplatz gesprungen und will sich mit einem Heimsieg am Ostermontag gegen den TuS Wustrow in der Spitzengruppe festsetzen. „Wir sind jetzt vom Jäger zum Gejagten geworden“, sagt Betreuer Kai Liebner. © Michael Klingebiel

Am Ostermontag wird in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland der vor vier Wochen komplett ausgefallene 20. Spieltag nachgeholt.

Von Michael Klingebiel

Uelzen/Landkreis – Bis auf eine Ausnahme: Die Partie zwischen Teutonia Uelzen II und der FSG Südkreis ist auf den 28. April verlegt worden.

Die vier anderen Uelzener Teams der Liga aber sind gefordert. Im Blickpunkt steht ganz besonders der SV Molzen, der nach seinem jüngsten Sprung auf Tabellenplatz drei am Aufstieg schnuppert und daheim gegen den TuS Wustrow nachlegen möchte.



Jeweils auswärts hoffen die Union Bevensen (beim TSV Gellersen II) und der TSV Bienenbüttel (beim TSV Adendorf) auf Zählbares im Abstiegsrennen. Zudem pocht der TuS Ebstorf als Gastgeber von Ligaschlusslicht FC SG Gartow auf seinen ersten Sieg im Jahr 2023.



TSV Gellersen II - Union Bevensen (Mo., 15)

Prima in Schwung präsentieren sich die Bad Bevenser seit vielen Wochen. Der Vorsprung auf die Abstiegszone ist auf satte zehn Punkte angewachsen, der Klassenerhalt zum Greifen nahe. Nicht umsonst rangieren die Kurstädter in der Rückrundentabelle auf Rang vier.



In Westergellersen wartet dennoch ein hartes Stück Arbeit, zumal sich die gastgebende TSV-Reserve nach nur einem Punkt aus den letzten sieben Spielen immer tiefer in den Abstiegsschlamassel geritten hat und alles in die Waagschale werfen wird, um die Kehrtwende zu schaffen.



Union-Coach Tobias Neubauer und seine Grün-Weißen reisen selbstbewusst an: „Wir wollen Revanche für die 2:4-Niederlage im Hinspiel!“ Dafür sei es aus seiner Sicht aber nötig, konzentrierter als zuletzt gegen Teutonia Uelzen II (3:0) aufzutreten. „Und ein waches Auge sollten wir auf Gellersens Torjäger und 20-Tore-Mann Jendrik Schmidt haben.“ Aus privaten Gründen fehlt am Ostermontag Torwart Luca-Fabian Marggraf, dazu muss Sechser Maan Tabbaa wegen einer Gelbsperre aussetzen.



TuS Ebstorf - FC SG Gartow (Mo., 15)

„Wenn nicht jetzt, wann dann?“, lautet das Ebstorfer Motto vor dem Duell mit dem bereits abgeschlagenen Ligaletzten aus Gartow. Der TuS wartet immer noch sehnsüchtig auf den ersten Sieg nach der Winterpause.



Nach zwei Auftaktpleiten zu Jahresbeginn gab es zuletzt zwei Punkteteilungen gegen Südkreis (2:2) und in Bienenbüttel (1:1). Nun soll es aber klappen, und die Chance darauf scheint mehr als günstig. Die Gäste haben sich längst mit dem Abstieg abgefunden, kassierten bei ihren jüngsten fünf Niederlagen in Serie satte 1:27 Tore.



Dennoch bleibt Marius Meyer aus dem TuS-Trainerteam verhalten: „Im Hinspiel hieß es 2:2 nach 90 Minuten, da die Einstellung unsererseits nicht stimmte. Wir fordern daher von unserer Mannschaft ein präsenteres Auftreten und ein vernünftiges Zweikampfverhalten als zuletzt gesehen ein. Dann sind wir uns sicher, dass auch endlich der erste Sieg im Jahr 2023 herausspringt.“



SV Molzen - TuS Wustrow (Mo., 15)

In Molzen reifen die Aufstiegsträume. „Der unerwartete Sprung am letzten Sonntag auf Tabellenplatz drei macht eine Neubewertung und Neuausrichtung unseres Saisonziels erforderlich“, lehnt sich Betreuer Kai Liebner genüsslich zurück. Zur Erinnerung: Dieses hieß ursprünglich, so schnell wie möglich den Klassenerhalt in trockene Tücher zu wickeln. „Aktuell genießen wir die verdiente Situation, sind jetzt vom Jäger zum Gejagten geworden.“



Im Duell mit dem Viertletzten und stark abstiegsbedrohten TuS Wustrow (Hinspiel 1:1) tragen die Kleeblätter zweifellos die Favoritenbürde, wollen sich nun auf Dauer oben festbeißen. „Dafür müssen wir die Qualität und das Selbstverständnis eines Spitzenteams auf das Grün bringen“, erwartet Liebner einen kampfstarken Gegner und hat auch gleich ein entsprechendes Erfolgsrezept zur Hand. „Ihre Abwehr werden sie sicher so formieren, dass Ball und Gegner weit weg vom Tor bleiben. Einfacher und mit Tempo gespielter Fußball wird die eng am Mann arbeitenden Wustrower vor Probleme stellen.“



TSV Adendorf - TSV Bienenbüttel (Mo., 15)

Die Bienenbütteler wittern in Adendorf durchaus die Möglichkeit auf eine Überraschung. Zumal der gastgebende TSV seit Wochen nicht mehr richtig im Tritt ist (nur ein Sieg in den letzten sechs Partien), in der Tabelle ein Stück weit von den Aufstiegsplätzen abgerutscht ist. Und den einen oder anderen Bonuspunkt können die Ilmenaukicker im Abstiegsrennen fraglos gut gebrauchen.



„Die Adendorfer haben im Moment natürlich keinen Lauf“, hofft Bienenbüttel-Coach Frank Kathmann wie bereits beim Hinspiel-2:2 darauf, dass seine Männer Paroli bieten können. „Sie sind selbstverständlich der Favorit. Aber es ist keineswegs prickelnd, wie sie sich in den letzten Spielen präsentiert haben. Wenn wir an unsere Vorsonntagsleistung gegen Ebstorf (1:1) anknüpfen, ist dort auch etwas drin.“



Verzichten muss Kathmann allerdings auf seinen zuletzt so gut aufgelegten Kapitän Alexander Mattern – ein schmerzlicher Ausfall.