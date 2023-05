Schützen und Feuerwehr helfen

SV Jelmstorf freut sich auf fünf Pokalendspiele: „Das ganze Dorf hilft mit“

Von: Bernd Klingebiel, Aron Sonderkamp

2016 verfolgten 610 Zuschauer das Finalspiel der Relegation für den Bezirksliga-Aufstieg zwischen dem SC 09 Uelzen (links) und SV Wendisch Evern (0:2) auf dem Jelmstorfer Sportplatz. Für die Finalserie erhofft sich der SVJ noch mal mehr Schaulustige. © Bernd Klingebiel

Ein waschechter Fußballmarathon steht auf dem Platz des SV Jelmstorf an. Gleich fünf Kreispokal-Finals werden verteilt auf Mittwoch, 17., und Donnerstag, 18. Mai, bei den Blau-Weißen ausgetragen.

Jelmstorf – Die Vorfreude könnte kaum größer sein – und nur von einem Maulwurf getrübt werden.

Nur ein Match mit Uelzener Beteiligung

Da stört es den Ausrichter auch nicht, dass nur eine Partie mit Uelzener Beteiligung ansteht (siehe Infobox): „Klar wäre es auch cool gewesen, wenn man jemanden aus der Nachbarschaft gehabt hätte. Aber bei den Altherren ist Uelzen gegen Eddelstorf natürlich ein super Derby“, unterstreicht Jelmstorfs Sportwart Jan Homann. Zumal auch ansonsten attraktive Begegnungen auf dem Plan stehen: „Wir freuen uns, dass wir im Herren-Finale zwei sehr starke Kreisligisten haben. Da kann man davon ausgehen, dass es ein Top-Spiel werden wird.“



Angepeitscht von Fans und Ultras: „Wir wollen den Pott!“ Die Vorfreude kann man förmlich greifen bei der einzigen Partie mit Uelzener Beteiligung. „Ein Pokalfinale ist immer schön. Dann noch gegen jemanden aus dem Kreis zu spielen, ist schon cool“, meint auch Marcel Dietrich, Coach der Altherren des SV Eddelstorf. Habe es die gesamte Saison über Personalprobleme (Verletzungen, Spiele bei der 1. oder 2. Herren) gegeben, so gilt für das Endspiel: „Ich habe schon 15 Mann auf dem Zettel. Da sind alle heiß. Wenn wir schon im Finale sind, wollen wir auch gewinnen!“ Auf die entsprechende Unterstützung kann der SVE bauen: „Es werden auch einige Eddelstorfer Ultras vor Ort sein. Das wird Spaß machen“, reibt sich Dietrich voller Freude die Hände.

Doch auch der SC 09 Uelzen wird nicht allein anreisen: „Wir werden einen großen Reisebus mieten. Es sind zwar nur zehn Kilometer bis nach Jelmstorf, aber es ist ja auch Vatertag und wir wollen schon Party mit unseren Fans machen“, erläutert SC-Coach Anton Weinberger. Zumal das Finale mehr als reizvoll ist: „Es macht auf jeden Fall Spaß, gegen einen Rivalen zu spielen. Wir wollen den Pott! Aber in einem Finale kann alles passieren.“ Zumal sich der SVE und die Uelzener auch in der Liga immer wieder in packenden Derbys gegenüberstanden.

Zudem kommen die Final-Teams überwiegend aus der Nähe: „Dadurch, dass wir relativ dicht am Lüneburger Kreis liegen und an der B4 denke ich, kennen uns auch viele Lüneburger Mannschaften – und da freuen wir uns genauso auf alle Spiele“, erklärt Homann. Deswegen hofft der SVJ auf zahlreiche Fans: „Wir machen uns auch keine Sorgen, dass weniger Zuschauer kommen. Aus Lüneburg ist man in 20 Minuten in Jelmstorf. Wir planen so, dass wir über 1000 Zuschauer empfangen können. Wir freuen uns total drauf.“



Schützen und Feuerwehr helfen

Um mit einem solchen Fan-Ansturm klarzukommen, muss ordentlich geplant werden, denn: „Für die Organisation ist der Verein selbst zuständig“, erklärt Hartmut Jäkel. Der Vorsitzende des Fußballkreises Heide-Wendland ist an beiden Pokaltagen vor Ort, auch als Ansprechpartner und natürlich als derjenige, der gemeinsam mit dem Spielausschussvorsitzenden Thore Lohmann Pokale und Erinnerungsmedaillen an die Endspielsieger und -verlierer überreichen wird.



Die Jelmstorfer hatten sich im Rahmen ihres 100-jährigen Vereinsbestehens als Gastgeber für die Endspieltage beworben und den Zuschlag erhalten. Nicht zuletzt, weil sich die Blau-Weißen bereits vor sieben Jahren als Ausrichter eines Relegations-Finals zur Bezirksliga zwischen dem SC 09 Uelzen und SV Wendisch Evern (0:2) mit Bravour geschlagen hatten.



So sind Homann und Co auch nun wieder Herr der Lage: „Das ganze Dorf hilft mit, was natürlich toll ist. Unser Verein hat auch gute Beziehungen zum Schützenverein und zur Feuerwehr. Die werden helfen, was beispielsweise Parkanweisung oder Ausschank angeht. Wir sind personell sehr gut aufgestellt.“



Probleme mit Rasen

Fünf Spiele binnen so kurzer Zeit muss der Rasen auch erstmal wegstecken. Das wird beim SVJ durch ein weiteres Problem verstärkt: „Wir haben einen Maulwurf. Da hat der Platz schon erheblich gelitten. Jetzt haben wir ihn aber einigermaßen hinbekommen und werden im Endspurt noch mal alles dafür tun, dass der Platz für die Finals in bestmöglicher Verfassung ist“, gibt Homann Entwarnung. Immerhin werden auch lediglich die Spiele im Herren- und Reservenpokal über die gesamte Länge des Platzes ausgetragen.



Die Ansetzungen der Pokalfinals

Mittwoch, 17. Mai (18.30 Uhr): Kreispokal Herren

TSV Adendorf - Ochtmisser SV

Donnerstag, 18. Mai (10 Uhr): Kreispokal Ü50-Herren

TuS Reppenstedt - ESV Lüneburg

12 Uhr: Kreispokal Ü40-Herren

SG Bleckede/Neet. - Treubund Lüneburg

14 Uhr: Kreispokal Altherren Ü32

SC Uelzen - SV Eddelstorf

16 Uhr: Reservenpokal

TuS Erbstorf II - VfL Breese/Lgdf. III