SV Holdenstedt II gewinnt Turnier um den 18. Friede-Cup

Von: Bernd Klingebiel

Das Siegerteam aus Holdenstedt jubelt über den Cup-Triumph. © Thomas Riedel

Der VfL Suderburg II ist beim 18. Friede-Cup des SV Natendorf an der erfolgreichen Titelverteidigung knapp vorbeigeschrammt. Der SV Holdenstedt II schnappte sich den Pokal.

Uelzen/Natendorf - Im Turnierzweig der klassenhöheren Mannschaften zog derSuderburger Herbstmeister der 1. Fußball-Kreisklasse Süd am späten Donnerstagabend (29. Dezember) in der gut besuchten Uelzener HEG-Halle zwar erneut in das Endspiel ein, unterlag jedoch dem eine Klasse tiefer spielenden SV Holdenstedt II mit 2:4 Toren. Dritter wurde der SV Stadensen, der im „kleinen Finale“ den Kreisligisten TSV Gellersen II mit 4:1 besiegte. Fotos vom Turnier gibt es hier.

Am Abend zuvor hatte der TuS Ebstorf III das Auftaktturnier für die Mannschaften aus der 3. und 4. Kreisklasse für sich entschieden (Fotos).

Der SVN-Vorsitzende und Turnierleiter Matthias Plank, der mit seinem Team von vielen Seiten Lob für die Organisation erhielt, zog nach drei Jahren Coronapause ein positives Fazit: „Alle Teilnehmer waren zufrieden. Es überwog eine ausgelassene und freundliche Stimmung bei Spielern und Zuschauern über beide Turniertage.“