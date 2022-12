Ex-Suderburg-Torwart Malte Leskien hilft beim SV Holdenstedt aus

Von: Arek Marud

Teilen

In der abgelaufenen Saison hütete Malte Klaunig, der bis vor Kurzem Leskien hieß, das Tor des Hamburger Oberligisten HSV Barmbek-Uhlenhorst. © Privat

Prominente Verstärkung für den SV Holdenstedt. Der ehemalige Suderburg-Keeper Malte Klaunig (früher Leskien) hilft beim Fußball-Bezirksligisten in zwei Punktspielen aus.

Uelzen-Holdenstedt – Ein Torwart mit Oberligaerfahrung verstärkt kurzfristig die in Not geratenen Holdenstedter. Malte Klaunig – den meisten noch unter dem Nachnamen Leskien bekannt – spielte zwischen 2011 und 2019 für den VfL Suderburg. Nach seinem Umzug nach Hamburg spielte er zwei Jahre für den Bezirks- und anschließenden Landesligisten TSV Elstorf und hütete in der abgelaufenen Saison in 13 Spielen das Tor von Oberligist HSV Barmbek-Uhlenhorst, mit dem er abstieg und anschließend eine Fußballpause einlegte. „Ich habe mich zuletzt auf die faule Haut gelegt und wollte mit Fußball nichts zu tun haben“, berichtet Klaunig, der seit einiger Zeit wieder im Landkreis Uelzen wohnt.

Zuletzt hielt sich der 28-Jährige sporadisch bei den Holdenstedtern fit und absolvierte vier Trainingseinheiten, als es nun ernst wurde. Die Lila-Weißen haben aktuell keinen Torwart. Keeper Marcel Hartwig ist nach seiner Roten Karte gegen Suderburg (2:4) gesperrt. Mit Feldspieler Ole Engelke, Trainer Felix Lüring und Torwarttrainer Matthias Engelke mussten im gleichen Spiel drei Aushilfen zwischen die Pfosten (die AZ berichtete).



Da die Torwarte der 2. Mannschaft am Sonntag im Heimspiel gegen den Vastorfer SK (14 Uhr) nicht zur Verfügung stehen, verschärfte sich die Problematik. Engelke lotete daher aus, ob sich Klaunig ein Kurz-Comeback vorstellen könnte. Die Zusage kam am Dienstagabend. „Der Verein ist in Not geraten. Es ist ein Freundschaftsdienst und ein kleines Dankeschön“, sagt Klaunig. „Wahrscheinlich hätte ich wieder ins Tor gehen müssen. Ich habe Malte gesagt, er möge mich davor schützen“, ist Engelke froh, mit seinen 51 Jahren nicht wieder spielen zu müssen.



Insgeheim hoffen die Holdenstedter auf eine längere Zusammenarbeit. Engelke betont jedoch: „Malte wird uns sportlich und menschlich bereichern. Ich würde gerne mit dem Team Hartwig/Klaunig in die Rückrunde gehen. Die Beiden pushen sich, die Qualität des Trainings ist gestiegen. Aber da machen wir überhaupt keinen Druck.“



Der Ex-Suderburger schließt einen Verbleib über die Winterpause hinaus zwar nicht komplett aus, betont jedoch, dass die Familie aktuell vorgeht. Im Januar erwarten er und seine Frau Franziska Nachwuchs. In Kürze fängt der Hausbau an.



Trotz fehlendem Trainings ist Engelke von Klaunigs Qualitäten überzeugt. „Das Torwartspiel verlernt man nicht.“ Der Spontan-Hoffnungsträger ist bereit. „Trainingseinheiten bei ,Matse’ können einen ans Limit bringen. Ich bin selbst gespannt, wie es am Sonntag läuft.“