SV Hanstedt startet in eine Zeitreise

+ © Privat Der Vorstand des SV Hanstedt fiebert dem 100-jährigen Vereinsjubiläum an diesem Sonnabend und Sonntag entgegen und traf sich am Mittwoch zu einer letzten Besprechung (von links): Kassenführer Helmut Goede (seit 1989), 2. Vorsitzender Karl-Heinz Menklein (seit 2009), 1. Vorsitzender Detlef Menke (seit 2010), Schriftführer Dieter Barenscheer (seit 1983), kommissarischer Obmann Dominik Fayaud (seit 2022). © Privat

Der SV Hanstedt holt an diesem Wochenende seinen 2021 wegen Corona ausgefallenen 100. Vereinsgeburtstag nach.

Hanstedt I – Zum 75-jährigen Jubiläum beschenkten sich die Fußballer mit dem Kreisliga-Aufstieg. 26 Jahre später feiern viele von ihnen ein nostalgisches Wiedersehen.

Fast auf den Tag genau vor 101 Jahren beging der SV Hanstedt seine Feuertaufe. Am 4. September 1921 gründete sich der Verein dank Albert Burlatis, Ignatz Sopniewski und Georg Stolte im Gasthaus Meyer in Hanstedt I. Was folgte, war eine jahrzehntelange Fußballtradition. Und das spiegelt sich auch im Programm der Feierlichkeiten zur 100-Jahr-Feier an diesem Wochenende wider. Es gibt Fußball satt.



Den Auftakt bildet aber am Sonnabend auf dem Sportplatz des SVH in Hanstedt I der Kommers ab 14 Uhr. „Eine kleine Zeitreise über die 100 Jahre Sportverein wird den Gästen serviert“, verrät der Schriftführer Dieter Barenscheer. Zeitgleich beginnt das Kinderfest auf dem B-Platz mit Hüpfburg, Torwandschießen und Spielen.



Nach dem offiziellen Teil fordert eine Ehemaligen-Auswahl der vergangenen zehn Jahre die aktuelle Herren-Mannschaft. Allein das ist ein Grund zum Feiern! Der Verein hatte nach einem wahren Kraftakt ein vollkommen neues Team auf die Beine gestellt. Nach dem Rückzug Anfang 2020 und einer ersten gescheiterten Rückkehr begann im August 2021 die neue Mission der 1. Herren in der 4. Fußball-Kreisklasse. Mit 30 (!) Spielern und einem festen Coach. Und dem anschließenden Aufstieg in die 3. Kreisklasse.



Der Sonntag wird um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst eröffnet. Anschließend ab 12.30 Uhr spielen die U15-Junioren der JSG Wriedel gegen den SC Kirch-/Westerweyhe.



Fußball-Legenden



Gegen 14 Uhr tritt wieder die Herren-Mannschaft des SVH in Aktion, ein Freundschaftsspiel gegen BTSV Eintracht Braunschweig IV (2. Kreisklasse) steht auf dem Programm. Gegen 16 Uhr treten zahlreiche Hanstedter Fußball-Legenden gegeneinander an. Die Old-Stars um Ortwin Menke, Alexander Hamp, Markus Schmidt-Rusnak Rainer Bast, Wolfgang Mingerzahn, Nils Giesen, Maik Brüggemann oder Henning Müller treffen auf die von Dieter Kaminski betreuten Routiniers. Unter ihnen der inzwischen 80-jährige Dieter Janssen, der mit den Hanstedtern 1967 Meister in der 2. Kreisklasse Süd wurde, Bernd Meyer, Ulrich Beyer, Holger Bensemann, Bernd Wedell oder der 1. Vorsitzende Detlef Menke. Eine Tombola mit attraktiven Preisen rundet das Programm ab. Der Eintritt für Zuschauer ist frei.