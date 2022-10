Wöllmann köpft Bodenteich in der Nachspielzeit zum 2:2-Remis gegen Römstedt

Von: Arek Marud

Bodenteichs Jonas Schröter wirft sich in die Schussbahn des Römstedters Rouven Milling. © marud

Später Jubel beim TuS Bodenteich. Der Fußball-Bezirksligist hat durch ein Tor aus der 93. Minute noch ein 2:2 gegen den MTV Römstedt geholt.

Uelzen/Landkreis - Der eingewechselte Marvin Wöllmann traf aus fünf Metern per Kopf zum 2:2-Endstand für die vor der Pause enttäuschenden, anschließend aber immer stärker werdenden Bad Bodenteicher.

Ihre eindrucksvolen Bilanzen bauten zwei Uelzener Teams aus. Der MTV Barum siegte in Scharnebeck zum fünften Mal in Folge auf gegnerischem Platz. SV Emmendorf holte zuhause gegen Barendorf den vierten Dreier hintereinander. Die Krise des SV Rosche verschärft sich nach dem 2:4 in Breese weiter. Auch der SV Holdenstedt war in Reppenstedt chancenlos (1:5).

TuS Barskamp - SV Wendisch Evern 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 von Delft (55.), 1:1 Lau (67.).

SV Scharnebeck - MTV Barum 0:2 (0:2)

Tore: 0:1 Maaß (28.), 0:2 Marks (44.).

SV Ilmenau - Vastorfer SK 3:0 (0:0)

Tore: 1:0 Hertting (55.), 2:0 Winderlich (60.), 3:0 Hertting (62.).

VfL Breese-Langendorf - SV Rosche 4:2 (2:1)

Tore: 0:1 Heitsch (4.), 1:1 Strache (6.), 2:1, 3:1, 4:1 Lange (8., 51., 75.), 4:2 Grefe (77.).

TuS Bodenteich - MTV Römstedt 2:2 (0:2)

Tore: 0:1 Krenz (3./Eigentor), 0:2 Fritz (18.), 1:2 Westerfeld (72.), Wöllmann (90.+3). Gelb-Rote Karte: Benecke (47./Römstedt).

SV Küsten - TSV Bardowick 1:3 (0:1)

Tore: 0:1 Ahrens (7.), 0:2 Kaufmann (58.), 1:2 A. Reinhardt (70.), 1:3 Glüsing (90.+4).

SV Emmendorf - TuS Barendorf 4:1 (0:0)

Tore: 1:0 Helmke (62.), 1:1 Bergmann (66./FE), 2:1 Sabatino (71.), 3:1 Gröger (80.), 4:1 Becker (90.).

TuS Reppenstedt - SV Holdenstedt 5:1 (2:0)

Tore: 1:0 Squillante (25.), 2:0 Martin (45.), 3:0, 4:0, 5:0 Milberger (50., 69., 73.), 5:1 Papa (80.). Gelb-Rote Karte: Hackbarth (81./Reppenstedt).