SV Emmendorf hofft auf ersten Sieg gegen den MTV Barum seit 2020

Von: Aron Sonderkamp

Seit etwas mehr als zwei Jahren wartet der SV Emmendorf (Mitte Hannes-Matthies Helmke) auf einen Sieg gegen Barum. Der MTV (Nummer 11 Daniel Maaß) will diese Serie weiter ausbauen. © Immo de la Porte

Etwas mehr als zwei Jahre ist es her, dass der Fußball-Bezirksligist SV Emmendorf einen Sieg gegen den MTV Barum feiern konnte. Am Sonntag, 12. Februar, will der SVE das beim erneuten Duell ändern.

Barum – Beim SV Emmendorf muss man etwas länger zurückdenken, um zum vorerst letzten Sieg gegen den MTV Barum zu gelangen. Nach etwas über zwei Jahren will der Fußball-Bezirksligist am Sonntag, 12. Februar (15 Uhr) im Barumer Waldstadion endlich wieder dreifach punkten.

Am Sonntag, 18. Oktober 2020, durften die Grün-Schwarzen zuletzt einen Erfolg gegen Barum bejubeln. Damals brachte Finn-Moritz Richter den MTV in Front, ehe Benjamin Silbermann mit zwei Treffern und Dustin Borbe mit dem dritten Tor die Partie zu einem 3:1-Sieg drehten. Seitdem reichte es nicht mehr zu drei Punkten (1:1, 0:2, 0:4). „Es wird mal wieder Zeit. Gerade vom 0:4 im Hinspiel haben wir einiges gutzumachen“, meint auch Emmendorfs Trainer Malte Weber. Dass das kein leichtes Unterfangen ist, sei auch ihm klar: „Barum ist nicht gerade das Fallobst der Liga. Sie sind ein spielstarker Gegner, gerade jetzt mit Andris Kuvsinovs noch zusätzlich im Mittelfeld.“ Wenn man die Offensive in den Griff bekomme, müsse man auf der anderen Seite seine Chancen nutzen.



Mut macht dem SVE die eigene, gute Vorbereitung. Zwar hätten nach Webers Geschmack hier und da ein, zwei Spieler mehr dabei sein können, doch die Ergebnisse sprechen für sich (6:0 gegen Barskamp, 1:0 gegen Wendisch Evern und 2:0 gegen Bienenbüttel). Personell gibt es jedoch schlechte Nachrichten. Marcel Albry wird mit einer Knöchelverletzung länger fehlen. „Das tut weh, er ist extrem wichtig für unser Mittelfeld“, bedauert Weber.



Der Blick auf die Vorbereitung stimmt Barums Coach Nicolai Bäsler nicht sonderlich positiv: „Wir hatten aufgrund von Krankheiten immer wieder eine schwache Beteiligung und mussten einige Einheiten ausfallen lassen. Uns fehlen ein, zwei Wochen.“ So fallen auch am Wochenende unter anderem Oliver Grelle (Oberschenkel), Yannic Ziesler, Malte Kurpierz (krankheitsbedingt) und Daniel Lindenau aus. Der Einsatz von Finn-Moritz Richter ist fraglich.



Die Ausfälle könne man zwar kompensieren, dadurch würde die Aufgabe gegen den SVE jedoch logischerweise nicht einfacher: „Emmendorf hat seit Jahren eine stabile Defensive. Da ist es nicht einfach, Tore zu erzielen. Und vorne haben sie auch Qualität und einen Benjamin Silbermann, der immer noch den Unterschied machen kann“, warnt Bäsler.



Die angesprochene Serie hellt die Barumer Gemüter auf: „Die Bilanz ist wirklich gut. Gerade das 4:0 in Emmendorf war stark. Daran wollen wir am Sonntag gerne anknüpfen“, hofft Bäsler auf einen erneuten Coup. Auf eigener Seite komme es dann darauf an, „wie schon in der ersten Saisonphase wenig Tore zu kassieren. Das muss die Basis sein.“