SV Holdenstedt ist erneut Schlusslicht

SV Emmendorf erneut in den Top-Ten der fairsten Mannschaften Niedersachsens

Die Fußballer des SV Emmendorf (in grünen Trikots) laufen in der Fairness-Wertung wieder einmal als Nummer eins der Uelzener Mannschaften ein. Der SV Rosche als Vierter liegt auf Gesamtplatz 189 unter den 969 landesweit berücksichtigten Mannschaften. © Arek Marud

Beim SV Emmendorf scheint das Wort Fair Play wie in Stein gemeißelt. Der Fußball-Bezirksligist liegt in der Halbzeitwertung des landesweit gewerteten VGH Fairness-Cups auf Platz sieben.

Hintergrund Gelbe Karten werden mit je einem, Gelb-Rote Karten mit je drei und Rote Karten mit je fünf Strafpunkten geahndet. Zusätzlich schlagen Sportgerichtsurteile/Nichtantreten von Teams mit zehn Zählern zu Buche. Die Summe der Strafpunkte geteilt durch die Anzahl der Saisonspiele ergibt den Fairness-Quotienten. Erstmals fließt auch das Fehlverhalten der „Teamoffiziellen“ ein. Ihre Karten und Feldverweise werden mitgezählt. Unter dem Strich waren das laut NFV vier Prozent des gesamten Strafkontingents.

Barsinghausen/Uelzen – Der SV Emmendorf steht nach seinem sechsten Platz in der Vorsaison abermals in den Top Ten der fairsten Mannschaften Niedersachsens zwischen der 1. Bundesliga und Kreisliga. Der Fairness-Cup-Sieger von 2016/17 sah in 18 Punktspielen der Hinrunde der laufenden Spielzeit lediglich 15 Gelbe Karten und kassierte keinen einzigen Platzverweis. Daraus ergibt sich ein Quotient von 0,83 Strafpunkten pro Partie.

Die Grün-Schwarzen sind damit auch die mit Abstand fairste Mannschaft des Heide-Wendland-Kreises. Insgesamt zwölf Mannschaften schnitten landesweit mit einer Null vor dem Komma ab. Es führt der Kreisligist SC Melle 03 II (Kreisliga Osnabrück / 0,47).



Emmendorfs Trainer Malte Weber hat in puncto Disziplin wenig zu tun: „Fair Play ist in Emmendorf eine gute alte Tradition. Man muss auf die Spieler nicht einwirken. Es ist bei den Jungs einfach so drin. Wenn man als Schiedsrichter nach Emmendorf kommt, weiß man, dass hier Fair Play angesagt ist.“



Es sind nicht nur die Nerven, die der SVE in brenzligen oder hitzigen Situationen im Griff hat. Die Mannschaft profitiert auch von der klugen Spielweise ihrer Routiniers. Weber denkt zum Beispiel an erfahrene Strategen wie Marcel Albry und Francesco Sabatino. „Sie stellen sich im Mittelfeld clever an und laufen die Bälle einfach ab. Sie positionieren sich einfach besser als andere. Außerdem gibt es bei uns wenig dumme Fouls, die zu einer fünften Gelben Karte oder einem Platzverweis führen.“



SV Holdenstedt ist erneut Schlusslicht

In die Top 100 der 969 gewerteten Mannschaften schafften es aus Uelzener Sicht auch noch Bezirksligist MTV Römstedt als Nummer 56 mit einem Quotienten von 1,33 und SV Molzen als 94. mit einem Wert von 1,47 gefolgt vom SV Rosche auf Platz 189. Ebenfalls zu den besten 100 Teams zählen der TSV Bardowick (58.), SV Scharnebeck (62.) und TSV Adendorf (75.).



Weniger erfreulich ist erneut die Bilanz des SV Holdenstedt, der Platz 929 belegt. Der Bezirksliga-Aufsteiger kassierte in 17 Spielen 49 Gelbe und drei Rote Karten. Unter dem Strich ergibt sich ein Wert von 3,76 pro Spiel. Kein anderes Team aus dem Heide-Wendland-Kreis schnitt so schlecht ab. Bereits in der Vorsaison reichte es bei den Lila-Weißen nur für Platz 974. Der Vastorfer SK liegt auf Platz 866, SV Ilmenau ist 864. Landesligist Teutonia Uelzen findet sich auf Position 378 wieder. Unrühmliches Gesamt-Schlusslicht ist der FC Can Mozaik (Kreisliga Region Hannover). Vorletzter ist der VfL Wittingen/Suderwittingen aus dem benachbarten Landkreis Gifhorn.



Im Vergleich aller 32 niedersächsischen Fußballkreise landete der Heide-Wendland-Kreis auf einem beachtlichen siebten Rang.



