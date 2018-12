Der MTV Römstedt (rechts) ist nach einem überaus erfolgreichen Halbjahr in der Heide-Wendland-Liga in voller Fahrt und möchte, wie auch die gastgebenden Ebstorfer (links), den Schwung auch beim Silvesterturnier nutzen. Foto: Marud

Ebstorf. Der TuS Ebstorf zündet schon einen Tag vor Silvester sportliche Kracher, Böller und Goldsterne: Die Rot-Weißen richten zum mittlerweile 32. Mal ihr Hallenfußballturnier aus, bei dem sich die führenden Herrenmannschaften des Kreises Uelzen die Ehre geben.

Anpfiff ist am kommenden Sonntag um 16 Uhr in der Sporthalle an der Oberschule.

Für die meisten teilnehmenden Teams ist dies gleichzeitig die Generalprobe für den am Sonnabend, 5. Januar, in Uelzen steigenden 12. AZ-Presse-Cup. Einzig der TuS Bodenteich fehlt im Pulk der Großen auf dem Ebstorfer Parkett: Der Bezirksligist legt sein Augenmerk auf die Titelverteidigung beim gleichzeitig stattfindenden Volksbank-Masters in Beetzendorf und möchte nicht erneut einen Spagat mit zwei Teams an verschiedenen Spielorten riskieren.

Im letzten Jahr triumphierten weder die beiden Landesligisten SV Emmendorf und Teutonia Uelzen, noch der damalige Titelverteidiger aus Bad Bodenteich. Der als Geheimfavorit gehandelte VfL Suderburg setzte sich im Finale kurz vor Mitternacht mit 3:1 gegen Emmendorf durch. Dessen jetziger Trainer Danny Torben Kühn war zuletzt vor zwei Jahren mit einem Allstars-Team in Ebstorf am Ball und freut sich nun als Verantwortlicher an der Bande auf eine Wiederkehr: „Das ist ein super Turnier mit einer ähnlichen Besetzung wie beim AZ-Presse-Cup und für uns ein schöner Test.“

Dritter wurde vor einem Jahr Teutonia Uelzen. Die Blau-Gelben bezwangen den späteren AZ-Presse-Cup-Sieger MTV Barum im kleinen Finale mit 4:2 Toren.

In Ebstorf wird erneut mit „Rundum-Bande“ und auf Kleinfeldtore gespielt. Eine Partie dauert 13 Minuten. Aus den drei Vorrundengruppen ziehen die jeweils beiden besten Teams in die Zwischenrunde ein, in der sie in zwei Dreiergruppen die vier Halbfinalisten ermitteln. Das Endspiel soll um 22.45 Uhr angepfiffen werden.

Von Bernd Klingebiel