TuS Liepe – TSV Suhlendorf (So., 15)

Suhlendorf investiert weiter Benzinkosten

Teilen

Der TSV Wriedel (rechts Malte Tödter) setzt gegen Angstgegner Stadensen auf seinen Heimvorteil und die Unterstützung seiner Fans. © Immo de la Porte

Jede Menge Zünd- und Gesprächsstoff erwartet die Fußballfans am 8. Spieltag der 1. Kreisklasse Süd.

Von Immo de la Porte

Uelzen/Landkreis – Tabellenführer SC Kirch-/Westerweyhe empfängt den Dritten MTV Dannenberg zum Topspiel. Sicher heiß hergehen wird es in den Nachbarschaftsduellen zwischen Wrestedt/Stederdorf und Wieren sowie im Duell der Suderburger Reserve gegen den VfL Böddenstedt. Tabellenzweiter TSV Wriedel muss gegen einen Gegner ran, der ihm zuletzt so gar nicht lag. Im Tabellenkeller kommt es zum Krisenduell SVG Oetzen/Stöcken gegen Germania Ripdorf.

VfL Suderburg II – VfL Böddenstedt (So., 13)

Es gibt diverse Akteure auf beiden Seiten, die schon das Trikots des Gegners getragen haben – keine Frage, das Derby hält jede Menge Zündstoff bereit. Das gilt im Übrigen auch tabellarisch, denn für den Fünften (Suderburg) und Vierten gilt es, den Anschluss nach oben zu halten.



„Am Sonntag findet für viele Spieler, egal ob Suderburger oder Böddenstedter, das Saison-Highlight statt. Dementsprechend sind natürlich alle heiß auf das Derby, und jeder will hier drei Punkte holen“, sagt Suderburgs Trainer Jörn Drögemüller, der selbst zuvor jahrelang Coach in Böddenstedt war. Die Heimelf muss allerdings einen dicken personellen Dämpfer verkraften, denn Zwölf-Tore-Mann Oliver Menges fehlt urlaubsbedingt.



Justin Reeger, nach der Trennung von Karsten Kröger (AZ berichtete) zumindest interimsweise nun Spielertrainer der Böddenstedter, erinnert bei aller Rivalität an das kurzfristige Einspringen der Suderburger, die im Sommer die große Meisterschaftsfeier nach der Absage des eigentlichen Gegners Natendorf retteten. „Für mich gibt es keinen klaren Favoriten, wir spielen aber voll auf Sieg“, stellt Reeger klar. Steffen Wilkens fällt auf jeden Fall weiterhin aus. Bei Jannik Foth gibt es zumindest noch leise Hoffnung auf einen Einsatz.



TuS Liepe – TSV Suhlendorf (So., 15)

Die Suhlendorfer (8.) nehmen einen neuen Anlauf, um ihre miese Auswärtsbilanz (0 Punkte, 1:14 Tore) aufzupolieren. „Dass wir die Benzinkosten sparen und gar nicht in Liepe antreten, machen wir nicht“, erklärt Spielertrainer Stephan Lindemann augenzwinkernd, der lieber an die guten Resultate gegen und in Liepe erinnert. „Wir dürfen nur nicht glauben, dass es wie im letzten Punktspiel (8:0) klappt. Da wird eine andere Mannschaft auf dem Platz stehen. Wir müssen unsere Torchancen konsequent nutzen, dann bin ich recht optimistisch.“



Torwart Tristan Wiechel-Kramüller fällt mit einer Schulterverletzung aus, Jannes Schulze wurde nach seiner Gelb-Roten Karte plus einer Unsportlichkeit mit einer Sperre von zwei Spielen belegt.



TSV Lehmke – VfL Breese/Lgdf. II (So., 15)

Nach der erwarteten Niederlage in Böddenstedt gilt es nun für den TSV Lehmke (14.), der mit der Breeser-Reserve (12.) eine Mannschaft empfängt, die in Schlagdistanz sein sollte. Der junge VfL (gegen den SCK standen zuletzt neun Spieler im Kader, die jünger als 20 Jahre sind) wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg.



„So langsam müssen Punkte her“, meint Lehmkes Betreuer Arne Scheele, der gespannt ist, mit welcher Formation der Gegner aufkreuzt. Personell muss der TSV aber einen neuen Nackenschlag verkraften. Denn Fabian Fuchs zog sich in Böddenstedt mutmaßlich einen Außenbandriss zu und wird in den nächsten Wochen ausfallen.



SC Kirch-/Westerweyhe – MTV Dannenberg (So., 15)

Tabellenführer SC Kirch-/Westerweyhe empfängt den Dritten Dannenberg – das Topspiel der Runde steigt am Kämpenweg! Es ist im Übrigen auch das Aufeinandertreffen, der beiden besten Defensivreihen (jeweils erst sechs Gegentore), die Dannenberger spielten dabei schon fünfmal zu null.



Trainer Harald Voigts lässt Respekt vor dem MTV durchblicken: „Die Mannschaft besitzt einige überragende Kicker in ihren Reihen, die man nicht ins Spiel kommen lassen darf.“ Aber der SCK kann mit sieben Erfolgen in Serie im Rücken natürlich auch mit viel Selbstvertrauen auflaufen. Voigts: „Uns muss man auch erstmal schlagen.“



Ohne Sorgen geht die Heimelf allerdings nicht ins Spiel. Kapitän Nils Kaplan wird weiter ausfallen, Fabian Gehlken (Rücken) wahrscheinlich auch.



SC Uelzen – TSV Jastorf (So., 15)

Das 2:3 in Suhlendorf war fraglos ein herber Rückschlag für den Sportclub, der prompt auf Rang sieben abrutschte. „Mich wurmt die Niederlage noch immer. Vollkommen unnötig! Ich erwarte eine Reaktion von unserer Mannschaft. Wir können viel besser Fußball spielen, müssen aber endlich diese unnötigen Fehler abstellen“, sagt Anton Weinberger vom SC-Trainerteam, das auf einen ähnlichen Kader wie am Vorsonntag zurückgreifen kann.



Der Vorletzte TSV Jastorf reist nur als klarer Außenseiter an. „Uns erwartet eine technisch starke Mannschaft. Kampf und Zusammenhalt lautet der Matchplan, um die sportliche Talfahrt beenden zu können. Wir müssen wieder mehr als Mannschaft zusammenrücken und den Spaß an diesem geilen Sport zurückgewinnen“, blickt Co-Trainer Nico Giese voraus. Cheftrainer Marcel Claus weilt weiter im Urlaub, dafür ist Patrick Mainusch nach Rotsperre wieder dabei.



TSV Wrestedt/Stederdorf – TuS Wieren (So., 15)

Nach dem Derby ist vor dem Derby für den TSV Wrestedt/Stederdorf (9.). Nach der für ihn etwas ärgerlichen Niederlage in Stadensen geht es nun mit dem TuS Wieren gegen einen weiteren Nachbarn. „Schaffen wir es, defensiv stabil dagegenzuhalten, ist vielleicht etwas möglich. Aber die Favoritenrolle liegt ganz klar bei den Gästen“, äußert sich TSV-Sprecher Eike Kirch, der zudem eine ordentliche Partie erwartet: „Beide Mannschaften werden den Ball laufen lassen wollen.“



Der TuS ließ es gegen Liepe (10:0) richtig krachen, wenngleich eine vernünftige Einordnung angesichts des limitierten Kontrahenten nicht einfach war. „Wir freuen uns auf das Derby. Ich denke, dass es ein enges Spiel mit einem knappen Ausgang wird, ein 2:1-Sieg wäre für uns okay“, schaut Coach Mike Schneider schon mal in seine Glaskugel. Er rechnet nach der Wrestedter Niederlage in Stadensen mit einem extra motivierten Gegner, der es dieses Mal besser machen möchte.



SVG Oetzen/Stöcken – Germania Ripdorf (So., 15)

Beide Mannschaften stehen nach vielen Negativerlebnissen unter Druck. Die Heimelf (16.) ist als einzige Mannschaft der Klasse noch sieglos, stellt mit nur drei Toren zudem die schwächste Offensive. Aber auch die Germanen warten nunmehr seit fünf Runden auf einen Sieg.



„Es ist ein Schlüsselspiel für uns, aus dem wir mit einem positiven Ausgang rausgehen und zeigen wollen, dass wir nicht auf dem letzten Platz stehen müssen“, skizziert SVG-Trainer Fatmir Osmani die Bedeutung der kommenden Partie. Er fordert von seinem Team mehr Einsatzbereitschaft und Kampf, erwartet ein Spiel auf Augenhöhe.



„Es gibt keinen Favoriten. Die Spiele in Oetzen waren immer eng und hart umkämpft. Damit rechne ich auch am kommenden Sonntag“, klingt Ripdorfs Trainer Daniel Wenck ähnlich wie sein Gegenüber. Immerhin könnte Tobias Garz nach längerer Verletzungspause wieder einsteigen und offensiv Impulse setzen.



Sorgen bereitet aber auch die Defensive (mit 27 Gegentoren die anfälligste). Wenck: „Die immer noch hohe Fehlerquote in unserem Aufbauspiel müssen wir dringend minimieren und konsequenter nach vorn Fußball spielen.“



TSV Wriedel – SV Stadensen (So., 15)

Nein, der SV Stadensen zählte zuletzt nicht zu den Lieblingsgegnern der Wriedeler (2.). Die letzten drei Spiele (1:7 Tore) gingen ausnahmslos verloren. Trainer Mathias Grabs spricht denn auch von einem „unangenehmen Gegner, gegen den es einiges gutzumachen gilt“.



Seit längerer Zeit plagen den TSV ein paar personelle Sorgen. „Jetzt trifft es uns auch ein bisschen“, stellt Grabs fest. Unter anderem fehlt Maik Cordes, der in dieser Saison schon zehnmal traf. Doch das ficht den Coach nicht an: „Wir wollen auf jeden Fall drei Punkte holen.“



„Schwung und Euphorie“ verortet Stadensens Trainer Marco Schulze nach dem Derby-Sieg über Wrestedt bei seiner Mannschaft. Dennoch hält er den Ball vor der Partie auf dem Ernst-Bremer-Platz flach: „Da hängen die Trauben hoch, das wird eine echte Herausforderung. Mit einem Punkt wäre ich sicherlich zufrieden.“ Er warnt insbesondere vor Kevin Schusdzarra („schnell über außen, zweikampfstark“). Lars Hardekopf (Dienst) muss auf Stadenser Seite ersetzt werden.