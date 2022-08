Suhlendorf feiert dreifachen Schulze

TSV-Spieler Florian Buchholz steigt im eigenen Strafraum am höchsten und bereinigt die Situation vor Oetzen/Stöckens Mohamed Elbrol (Mitte). © Arek Marud

Der TSV Suhlendorf grüßt als erster Spitzenreiter der 1. Fußball-Kreisklasse. Die Elf von Stephan Lindemann besiegte Germania Ripdorf überraschend deutlich mit 5:1.

Von Immo de la Porte

Uelzen/Landkreis – Rund ging es in Wieren, wo der gastgebende TuS in einem intensiven, gutklassigen Vergleich zweier ambitionierter Teams mit 5:3 gegen Wriedel die Oberhand behielt. Aufsteiger TSV Wrestedt/Stederdorf schlug die SVG Oetzen/Stöcken mit 2:0, Neuling Nummer zwei, VfL Böddenstedt, behielt beim 2:2 gegen Breese/Langendorf II zumindest einen Zähler in der Ortheide.

SV Stadensen – VfL Suderburg II 2:3 (1:1)

Der erste Durchgang verlief zunächst noch ausgeglichen, das 1:1 entsprach durchaus den gezeigten Leistungen. Doch anschließend legte der SVS deutlich zu. „Wir hatten viele Hochkaräter, waren auch konditionell stärker“, urteilte Trainer Marco Schulze. Seine Elf traf durch Dennis Mantey (55.) und Cedric Wolf (70.) Latte und Pfosten, geriet zwischendurch durch Oliver Menges allerdings mit 1:2 in Rückstand. Doch in der 90. Minute ließ Jonas Hilmer mit seinem 2:2 den Storchenpark jubeln, doch im Gegenzug dann der Schock. Nach einem Zweikampf zwischen Menges und Lukas Porsch gab es – aus Sicht der Platzherren unberechtigt – Strafstoß. Timo Oberin ließ sich die Chance nicht entgehen und seine Suderburger jubeln. „Für mich war der Elfer ein 50:50-Ding“, erklärte der Torschütze.



TSV Wrestedt/Stederdorf – Oetzen/Stöcken 2:0 (1:0)

Gelungener Start für Aufsteiger Wrestedt/Stederdorf. „Es gibt keine zwei Meinungen, dass der Sieg verdient ist“, meinte TSV-Sprecher Eike Kirch. Gegen defensive Gäste entwickelte sich ein eher zähes Match, in dem die Gastgeber aber deutliche Vorteile verbuchten. Dirk Hardt kurz vor und Neuzugang John-Augusto Samba zehn Minuten nach dem Wechsel konnten sich als Torschützen feiern lassen. Die SVG blieb hingegen über die gesamte Spieldauer offensiv blass, verlor in der Schlussphase auch noch Patrick Trainor mit der Ampelkarte.



TuS Wieren – TSV Wriedel 5:3 (2:0)

„Für den neutralen Zuschauer war es ein geiles Spiel, für mich etwas zu aufregend“, meinte Wierens Trainer Mike Schneider nach dem spektakulären Topmatch. Seine Elf führte zwischenzeitlich 4:0, allerdings gab diese klare Führung das Geschehen nicht so richtig wieder. „Wir waren nicht unbedingt besser, aber effektiver“, fand Schneider. In der Schlussphase hielt seine Elf die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen nicht mehr, die Wriedeler trafen auf einmal das Tor, verkürzten auf 4:3. Erst in der Nachspielzeit machte TuS-Neuzugang Jannik Appeldorn per Konter den Deckel drauf – 5:3!



TuS Liepe – SC Kirch-/Westerw. 1:4 (0:3)

Den erhofften Auswärtssieg verbuchte der SC Kirch-/Westerweyhe. Dem SCK gelang in Liepe ein Traumstart, denn Fabian Gehlkens Doppelpack sorgte nach gerade einmal neun Minuten für das beruhigende 0:2. Der überragende Lars März erhöhte gar auf 0:4, ehe es die Gäste ruhiger angehen ließen. „Wir haben in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht. Später wurde es etwas weniger, Liepe kam dadurch etwas auf. Insgesamt ein, auch in der Höhe, verdienter Sieg“, freute sich Martin Lübkert vom SCK-Trainerteam.



TSV Suhlendorf – Germania Ripdorf 5:1 (4:1)

Überraschend hoch siegten die Hausherren. Dabei ging es denkbar schlecht los, denn gleich der erste Ripdorfer Angriff führte durch Philipp Siemers zum 0:1. „Mir war wichtig, dass wir zurückkommen“, sagte Suhlendorfs Trainer Stephan Lindemann. Genau das tat seine Elf mit Bravour und drehte bis zur Pause durch den stark aufspielenden dreifachen Schützen Jannes Schulze und einen tollen Freistoßtreffer von Maik Riedel den Rückstand in eine 4:1-Führung. In der zweiten Hälfte bauten die ersatzgeschwächten Ripdorfer weiter ab, die Suhlendorfer behielten weiter die Kontrolle und durften nochmals jubeln, als Maik Riedel einen Eckball direkt in die lange Ecke versenkte – 5:1!



SC Uelzen – TSV Lehmke 3:2 (2:1)

Mühsam und am Ende glücklich rettete der Sportclub den Sieg über die Ziellinie. Dabei startete die Elf vom Fischerhof gut, führte durch Djavit Shabanov und Pascal Kulas nach 24 Minuten mit 2:0. Nachdem Jannes Sahm per Freistoß noch vor der Pause verkürzte, riss bei der Heimelf völlig der Faden. „Zweite Halbzeit war dann gar nichts mehr von uns. Wir hatten zu viel Unruhe, haben uns angemeckert“, kritisierte Anton Weinberger vom SC-Trainerteam. So war der 2:2-Ausgleich durch Phillip Krahns Kopfball durchaus verdient, aber der SC hatte das letzte Wort: Erbion Paja traf neun Minuten vor Ultimo zum 3:2!



TSV Jastorf – MTV Dannenberg 0:4 (0:2)

„Wir wollten, so lange es geht, kein Gegentor kassieren“, sagte Jastorfs Trainer Marcel Claus. Doch der Plan ging schon nach wenigen Sekunden schief, denn Mohamadosama Chihadeh brachte den Kreisligaabsteiger aus Dannenberg unmittelbar nach dem Anstoß in Front. Der bestimmte anschließend erwartungsgemäß das Geschehen, tat sich aber gegen gut verschiebende und verteidigende Jastorfer zeitweilig schwer. Trotzdem schraubten die Gäste das Resultat zurecht nach oben. „Dennoch haben wir uns nicht aufgegeben“, betonte Claus Positives.



VfL Böddenstedt – VfL Breese/Ldf. II 2:2 (1:2)

Die Böddenstedter investierten mehr, erspielten sich ein Feld- und Chancenübergewicht. Allerdings blieben die Breeser durch Konter brandgefährlich. Zwei davon drehten die VfL-Führung von Sönke Kleuker in ein Pausen-1:2. Die Heimelf wechselte zur zweiten Halbzeit dreifach, mit den frischen Kräften wurde der Druck weiter erhöht. Jannik Foth belohnte die Bemühungen dann nach 65 Minuten mit dem hochverdienten 2:2. „Das war unsere stärkste Phase“, konstatierte Böddenstedts Trainer Karsten Kröger. Der Kreisvertreter roch (ab der 66. Minute zudem in Überzahl) weiter am Sieg, ließ aber in der 90. Minute durch Lennart Pommerien die größte Chance zum Happy-End liegen.



Alle Ergebnisse auf einen Blick Staffel Süd SV Stadensen – VfL Suderburg II 2:3 (1:1) Tore: 0:1 Menges (13.), 1:1 Hilmer (27.), 1:2 Menges (65.), 2:2 Hilmer (90.), 2:3 Oberin (90.+4). TSV Wrestedt/Stederdorf – SVG Oetzen/Stöcken 2:0 (1:0) Tore: 1:0 Hardt (44.), 2:0 Samba (55.); . Gelb-Rot: P. Trainor (Oetzen/80.). TuS Liepe – SC Kirch-/Westew. 1:4 (0:3) Tore: 0:1, 0:2 F. Gehlken (7./9.), 0:3, 0:4 März (45., 55.), 1:4 C. Martens (61.). TuS Wieren – TSV Wriedel 5:3 (2:0) Tore: 1:0 Schneider (22.), 2:0 S. Elbers (35.), 3:0 Hoffmann (51.), 4:0 Gummert (58.), 4:1 Schusdzarra (62.), 4:2 Tödter (72.), 4:3 Schusdzarra (86.), 5:3 Appeldorn (90.+5); . Bes. Vorkommnis: Cordes (Wriedel) scheitert mit Strafstoß an Torwart Narawitz (69.). TSV Suhlendorf – Germania Ripdorf 5:1 (4:1) Tore: 0:1 Siemers (1.), 1:1 Ja. Schulze (10.), 2:1 Riedel (15.), 3:1, 4:1 Ja. Schulze (25./40.), 5:1 Riedel (55.). SC Uelzen – TSV Lehmke 3:2 (2:1) Tore: 1:0 Shabanov (2.), 2:0 Kulas (24.), 2:1 Sahm (33.), 2:2 Krahn (79.), 3:2 Paja (81.). TSV Jastorf – MTV Dannenberg 0:4 (0:2) Tore: 0:1 Chihadeh (1.), 0:2 Büsing (28.), 0:3 Claus (67./Eigentor), 0:4 Martins (78.). VfL Böddenstedt – VfL Breese/Ldf. II 2:2 (1:2) Tore: 1:0 Kleuker (22.), 1:1, 1:2 Uttich (24./Strafstoß/30.), 2:2 Ja. Foth (65.); . Gelb-Rot: Bahlo (Breese/66.).