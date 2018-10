Suderburger Spektakel, Barumer Aufwärtstrend

Bezirksliga: Eddelstorf verspielt 2:0-Führung / Rosche gewinnt beim Letzten

+ © Marud Eddelstorfs Christof Gatzka springt unbedrängt zum Kopfball und erzielt in der 27. Minute per Kopf die 1:0-Führung gegen SV Küsten. © Marud

am Uelzen/Landkreis. Turbulenter Sonntag in der Fußball-Bezirksliga. Der SV Eddelstorf verspielte zuhause gegen den SV Küsten eine 2:0-Führung und verlor spät mit 2:3. Dafür lieferte sich der VfL Suderburg beim 4:3-Erfolg in Vastorf ein Herzschlagfinale mit drei Treffern in den letzten Minuten und drehte die Partie.