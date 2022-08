Topstart für Holdenstedt, Traumstart für Emmendorf

Von: Arek Marud

Sieg gegen die Ex-Kollegen. Suderburgs Maarten Lühr gegen Bodenteichs Timo Westerfeld (am Ball). © Marud

Aufsteiger SV Holdenstedt ist mit einem 2:1-Sieg in Vastorf in die Bezirksliga-Saison gestartet. Der VfL Suderburg gewann das Derby in Bodenteich mit 2:1.

Uelzen/Landkreis - Es war ohnehin ein erfolgreicher Spieltag für die Uelzener Bezirksligisten. Denn Siege schafften auch der MTV Römstedt (3:2 gegen Wendisch Evern), MTV Barum (3:1 in Barendorf) und der SV Emmendorf, der seinem Neu-Trainer Malte Weber beim 5:0 über den TuS Barskamp einen Topeinstand bescherte.

Der VfL Suderburg feierte dagegen einen glücklichen Sieg beim TuS Bodenteich und gewann durch das Tor von Emil Chluba aus der Nachspielzeit mit 2:1. Die Bodenteicher trafen beim Stande von 1:1 zweimal die Latte! Der überzeugend spielende SV Rosche stellte Topfavorit TSV Bardowick zunächst vor unerwartete Probleme, führte bis zur 37. Minute mit 1:0 und verlor mit 1:4.

TuS Barendorf -

MTV Barum 1:3 (0:2)

Tore: 0:1 Marks (13.), 0:2, 0:3 Maaß (35., 65.), 1:3 Werner (FE/77.).

TuS Bodenteich -

VfL Suderburg 1:2 (0:0)

Tore: 0:1 Pautzsch (47.), 1:1 Schweden (49.), 1:2 Chluba (90.+2).

SV Ilmenau -

VfL Breese/Lang. 0:5 (0:3)

Tore: 0:1 Scharnitzki (5.), 0:2, 0:3 Möller (31., 38.), 0:4 Wieczorek (67.), 0:5 Scharnitzki (87.).

SV Küsten -

SV Scharnebeck 1:3 (0:2)



Tore: 0:1, 0:2 Fricke (26., 31.), 1:2 P. Reinhardt (56.), 1:3 Fricke (62.).

SV Emmendorf -

TuS Barskamp 5:0 (1:0)

Tore: 1:0 Silbermann (45.), 2:0 Würker (63.), 3:0 Albry (78.), 4:0 Machate (83.), 5:0 Eitner (87.). Rote Karte: Bagunk (89. Barskamp) wg. Notbremse.

MTV Römstedt -

SV Wendisch Evern 3:2 (2:2)

Tore: 0:1 (1.), 1:1 Witzke (7.), 1:2 (30.), 2:2 Witzke (42.), 3:2 Tippe (88.).



TSV Bardowick -

SV Rosche 4:1 (1:1)

Tore: 0:1 Hielscher (30.), 1:1 Ahrens (37.), 2:1 Zechel (54.), 3:1, 4:1 Kaufmann (57., 76.).

Vastorfer SK -

SV Holdenstedt 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 Schütte (40.), 0:2 Burmeister (54.), 1:2 (70.).