Erster Uelzener Oberliga-Schiri seit 13 Jahren: Für Felix Pellnath geht ein Lebenstraum in Erfüllung

+ © marco Haase Starkes Trio aus dem NFV-Kreis Heide Wendland (von links): Felix Pellnath, Jonathan Paul und Maximillian Heinel. © marco Haase

Barsinghausen/Uelzen - Leistungsträger im Verband, Aushängeschilder im Heide-Wendland-Kreis. Die Schiedsrichter Felix Pellnath (VfL Suderburg), Maximillian Heinel (TSV Wrestedt/Stederdorf) und Jonathan Paul (SV Küsten) haben Top-Leistungen bei der Leistungsprüfung des Niedersächsischen Fußball-Verbandes erbracht.

Für Felix Pellnath hat sich an der NFV-Akademie in Barsinghausen sogar ein ganz großer Wunsch erfüllt. Der Unparteiische vom VfL Suderburg darf nach der bestandenen und anspruchsvollen theoretisch-praktischen Prüfung ab der kommenden Saison Spiele in der Männer-Oberliga pfeifen und wird Linienrichter in der Regionalliga. „Ein Lebenstraum ist in Erfüllung gegangen. Das ist der Sprung zum bezahlten Fußball und eine semiprofessionelle Liga“, freut sich der 24-Jährige riesig.



Pellnath ist der erste Uelzener Schiedsrichter seit 13 Jahren, der nach Patrick Düver (ebenfalls VfL Suderburg) in der Oberliga pfeifen darf. „Das ist eine Lebenschance“, strahlt der Landesliga-Schiri.



Mit Lehrgangsleitern und Aktiven waren fast 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Niedersachsen in Barsinghausen dabei. Darunter auch Maximillian Heinel vom TSV Wrestedt/Stederdorf (bisher ebenfalls Landesliga), mit dem Pellnath gemeinsam Abitur machte. Auch er erbrachte Top-Leistungen, schaffte wegen eines Überangebots an Unparteiischen aber nicht den Oberliga-Sprung. Dafür erhält er aber in dieser Spielklasse ein Belohnungsspiel. Der Küstener Jonathan Paul (zuletzt Bezirksliga Herren) steigt in die Talentförderung des Verbandes auf und wird Linienrichter in der Junioren-Bundesliga.



Für Pellnath war die Beförderung aus einem weiteren Grund emotional. Vor sieben Wochen hatte er sich bei Suderburgs Fußballern eine Knieverletzung zugezogen und wusste nicht, ob er rechtzeitig fit werden würde: „Eine niederschmetternde Diagnose.“ Zumal er mit seinen 24 Jahren „an der Grenze zur Perspektivlosigkeit“ stand, wie er sagt. Trotz einer Einblutung und Flüssigkeit im Knie schuftete Pellnath unermüdlich am Ergometer und in der Physiotherapie. „Ich musste mich durch die Schmerzen durcharbeiten.“



Auf die Teilnehmer wartete ein hochintensives Intervalltraining mit 40 Wiederholungen à 75 Meter unter 15 Sekunden mit jeweils 18-sekündiger Pause und sechs Kurzsprints unter sechs Sekunden. Pellnath schmunzelt: „Mein Körper dankt es mir heute nicht.“ Nun freut er sich auf ein neues, spannendes Abenteuer in Niedersachsens Oberhaus: „Coole Spiele, coole Stadien, geile Erlebnisse und viele Zuschauer. So sehe ich auch mehr von der Welt.“