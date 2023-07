Suderburger Felix Pellnath als Linienrichter beim Braunschweig-Test gegen Betis Sevilla dabei

Von: Arek Marud

Vor einer Woche erst (5. Juli) war Felix Pellnath (Mitte) beim Ramelow-Cup als Schiedsrichter dabei. © Klingebiel, Bernd

Er ist Dauergast bei Heimspielen von Eintracht Braunschweig. Auch am Sonnabend, 15. Juli, wird der Suderburger Felix Pellnath dabei sein.

Braunschweig/Suderburg – Dieses Mal aber ausnahmsweise nicht als Zuschauer, sondern als Linienrichter beim Testspiel des gastgebenden Zweitligisten gegen den spanischen Erstligisten Real Betis Sevilla.

Aus seinem Schlafzimmer-Fenster sieht er die Flutlichtmasten des Eintracht-Stadions an der Hamburger Straße. Ganze zehn Minuten braucht Felix Pellnath von seiner Wohnung in die Arena der Blau-Gelben, in der er am Sonnabend (15. Juli, 12.30 Uhr) seinen bisher größten Einsatz als Fußball-Schiedsrichter feiern wird. Der das Spiel leitende FIFA-Referee Harm Osmers hat ihn gefragt, ob er als Assistent dabei sein möchte. Pellnath, der in der Löwenstadt Geschichte und Deutsch auf Lehramt studiert, kann sein Glück immer noch kaum fassen. „Das ist megageil – gerade vor dem Hintergrund, dass ich in Braunschweig wohne und oft mit Kumpels im Stadion als Zuschauer bin.“ Nun aber ein „Teil des Spiels zu sein“, sei für ihn ein cooles Erlebnis. „Immerhin treten hier zwei Profiteams gegeneinander an. Für mich ist das ein Karriere-Highlight.“

Erst Ende Mai hatte sich der 24-Jährige einen anderen Lebenstraum erfüllt und wurde nach bestandener Prüfung zum Oberliga-Schiedsrichter und Regionalliga-Assistenten befördert (die AZ berichtete). „Das wird jetzt mein erster Einsatz seit dem Aufstieg. Es ist nichts Alltägliches“, freut sich der 24-Jährige, der für den VfL Suderburg pfeift und dort auch spielt. Er habe schon in der Oberliga als Linienrichter vor 1300 Fans in Emden und 1200 Zuschauern in Hannover mitgewirkt. „Aber in einem so großen Stadion ist das was anderes“, rechnet Pellnath mit 5000 bis 10 000 Besuchern.