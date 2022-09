Suderburg gewinnt knackiges Derby

Böddenstedts Dario Czapiewski (Mitte) kommt, umrahmt von den Suderburgern Torschützen Eugen Köpplin und Tim Sterneck, letztlich an diesen Ball. © Immo de la Porte

Mit einem 1:1-Unentschieden musste sich in der 1. Fußball-Kreisklasse Süd Tabellenführer SC Kirch-/Westerweyhe im Spitzenspiel gegen den MTV Dannenberg zufriedengeben.

Von Immo de la Porte

Uelzen/Landkreis – Der Vorsprung auf Verfolger Wriedel (5:0-Sieger gegen Stadensen) schmolz auf nur noch einen Punkt. Das mit Spannung erwartete Derby entschied der VfL Suderburg II dank einer starken ersten Halbzeit mit 3:2 gegen den VfL Böddenstedt für sich. Erstaunlich hoch gewann der TuS Wieren in Wrestedt. Am Tabellenende schaffte es die SVG Oetzen/Stöcken beim 2:2 gegen Germania Ripdorf erneut nicht, den ersten Sieg einzufahren. SVG-Trainer Fatmir Osmani zog nach der Partie die Konsequenzen und erklärte seinen Rücktritt.

VfL Suderburg II – VfL Böddenstedt 3:2 (3:1)

Beide Teams boten den gut 200 Fans am Tannrähm ein feuriges Derby, dass aber nie die Grenzen des Erlaubten überschritt. Die Heimelf bestimmte den ersten Durchgang, belohnte sich mit drei Treffern. Dabei stach das 2:1 von Dennis Schwanenberg heraus, der gegen seinen Ex-Klub herrlich einen Freistoß mit seinem starken linken Fuß versenkte. Nach dem Wechsel intensivierte Böddenstedt die Bemühungen, Großchancen blieben aber trotz optischer Überlegenheit Mangelware. Dennoch gelang Luca Schenk aus unmöglichem Winkel fast von der Eckfahne der Anschluss. Doch die Suderburger brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. „Nicht unverdient“, meinte Timo Oberin, Kapitän des Siegers.



TuS Liepe – TSV Suhlendorf 4:4 (2:1)

Einiges los war in Liepe, wo die Suhlendorfer in der 82. Minute durch Spielertrainer Stephan Lindemann zum vermeintlich entscheidenden 2:4 trafen. Doch in der dramatischen Schlussphase unterlief zunächst Patrick Krebel ein Eigentor, ehe Carsten Martens den Liepern in letzter Minute das 4:4 und damit das Unentschieden rettete. Nach 70 Minuten sah Suhlendorfs Torwart Daniel Guskau beim Spielstand von 2:1 nach einer Notbremse Rot, doch sein Team drehte die Partie in Unterzahl, ehe Liepe das letzte Wort hatte. „In Unterzahl das Spiel zu drehen, zeigt enorme Moral. Hintenraus dann natürlich ärgerlich, dass wir es nicht über die Zeit bekommen haben“, meinte Lindemann.



TSV Lehmke – VfL Breese/Lgdf. II 2:2

„Wir haben zwei Punkte liegen gelassen“, ärgerte sich Lehmkes Trainer Hans-Jürgen Räder. Seine Elf hatte einen echten Traumstart, führte durch Niklas Niemeyers Kopfball und den Abstauber von Phillip Krahn nach gerade einmal zwölf Minuten mit 2:0. Dann verpasste Michel Bautsch das eigentlich sichere 3:0, als er es aus einem halben Meter fertigbrachte, den Ball nicht im Tor unterzubringen. Statt einer Vorentscheidung glichen die Breeser zum Pausen-2:2 aus. In den zweiten 45 Minuten hatte Lehmke klar mehr vom Spiel, ohne aber die ganz großen Chancen zu haben. Ausnahme: René Münk traf nach 72 Minuten per Freistoß nur den Innenpfosten.



SC Kirch-/Westerweyhe – MTV Dannenberg 1:1 (1:0)

Erstmals verließ der SCK den Platz nicht als Sieger, wobei das Remis im Spitzenspiel vollkommen in Ordnung ging. Der SCK war zunächst besser, scheiterte schon in der ersten Minute durch Alexander Zierath am Pfosten. Später scheiterte Lars-Henrik März per Strafstoß an MTV-Keeper Eser Sahin. Besser vom Punkt machte es Leon Voigts, der vier Minuten vor der Pause das verdiente 1:0 herausschoss. Nach Wiederbeginn wurde der MTV stärker, drückte die Heimelf in die Defensive und durfte zehn Minuten vor Ultimo den Ausgleich bejubeln. „Das war leistungsgerecht, wir können damit gut leben“, meinte Harald Voigts vom SCK-Trainerteam.



SC Uelzen – TSV Jastorf 4:2 (3:2)

„Das war grottenschlecht und hatte mit Fußball nicht viel zu tun“, war SC-Coach Anton Weinberger trotz des Sieges angefressen. Seine Elf machte gegen den Abstiegskandidaten nur das Nötigste, verzettelte sich in Einzelaktionen, zeigte keine gute Körpersprache. Dass es dennoch zum Sieg reichte, lag auch an Brian-David Stenzel, der in der ersten Halbzeit dreimal traf. Die Jastorfer hielten im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut mit, blieben dank des Doppelpacks von Andy Sommerfeld dran, waren erst geschlagen, als Patrick Griffel nach 66 Minuten den SC erlöste.



TSV Wrestedt/Stederdorf – TuS Wieren 1:8 (0:1)

Die Wrestedter kamen gut in die Partie, verpassten aber eine mögliche Führung. Über die freuten sich dafür die Gäste, die durch den überragenden, insgesamt vierfachen Schützen Jannik Appeldorn trafen. Doch nach der Pause brach dann das Unheil über die Heimelf herein. Erneut Appeldorn und ein Eigentor von Luke Voges brachten schnell ein 0:3. Zu allem Überfluss flog dann auch noch Aushilfstorwart Matthias Brucherseifer nach Notbremse mit Rot vom Platz. Der TSV ergab sich nun seinem Schicksaal und kassierte ein zur Halbzeitpause noch unvorstellbares Debakel. „Zweite Halbzeit war eine Katastrophe, wir haben uns vorführen lassen“, kritisierte TSV-Sprecher Eike Kirch.



SVG Oetzen/Stöcken – Germania Ripdorf 2:2 (1:1)

Lange Gesichter in Oetzen: Erneut gab es keinen Sieg und nach dem Abpfiff verkündete Trainer Fatmir Osmani seinen sofortigen Rücktritt. Dabei ging es gut los für die SVG, die überlegen war und durch Patrick Trainor per Strafstoß in Front zog. Der gleiche Spieler traf wenig später vom Punkt aus nur den Pfosten. Statt 2:0 hieß es dann aber 1:1, als die Gastgeber einen Eckball schlecht verteidigten und Lucas Ruttig aus kurzer Entfernung Danke sagte. Die SVG brachte auch eine zweite Führung durch Sebastian Bannehr nicht ins Ziel, Thorben Goedecke glich aus. Am Ende ein ärgerliches Ergebnis aus Sicht der SVG, die insbesondere im ersten Durchgang überlegen war.



TSV Wriedel – SV Stadensen 5:0 (1:0)

Erneut einen guten Auftritt legten die Wriedeler hin, feierten den siebten Sieg in Serie. Die Stadenser hatten in der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten Halbzeit auch ihre Möglichkeiten, scheiterten aber an Wriedels Torwart Steffen Niemann-Laue. Während die Gäste also ihre guten Phasen nicht nutzen konnten, agierten die Hausherren konsequenter, trafen fünfmal und hätten in der Schlussphase, als sich SVS-Keeper Dominik Himmel mehrfach auszeichnen konnte, das Ergebnis sogar noch höher gestalten können. „Das war eine gute Leistung, es hätte auch 5:2 oder 7:2 ausgehen können“, fand TSV-Trainer Mathias Grabs.