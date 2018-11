VfL Suderburg fertigt SV Küsten mit 5:2 ab

Bezirksliga: Bodenteich wieder Letzter / Rosche siegt nach Torspektakel

+ © Marud Suderburgs Torwart Malte Leskien rettet in höchster Not, musste aber gegen Küsten nur selten ernsthaft eingreifen. © Marud

am Uelzen/Landkreis. Der TuS Bodenteich rutscht immer tiefer in die Krise. Nach dem 0:2 beim Vastorfer SK ist der Fußball-Bezirksligist wieder auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Auch der SV Eddelstorf befindet sich nach dem trostlosen 0:2 beim bisherigen Schlusslicht FSG Südkreis in der Abwärtsspirale.