Suderburg hat alles im Griff

Bezirksliga: (Hohe) Niederlagen für Teutonia II, Rosche und Barum

am Uelzen/Landkreis. Drei Niederlagen, ein Sieg. Die Bilanz der Uelzener Fußball-Bezirksligisten am Sonntag war schwach. Teutonia II war gegen Gelersen chancenlos (1:7), Rosche verlor auch in Ochtmissen, Barum patzte in Breese. Nur der VfL Suderburg gewann souverän beim MTV Treubund Lüneburg II.