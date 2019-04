Ein Strauß attraktiver Ideen

MTV Bad Bevensen richtet zum 30. Mal den Ilmenaulauf aus

+ Sportlich: Das Organisationsteam stellt die Jubiläumszahl mit Laufschuhen dar. Zum 30. Mal steigt am Sonntag, 12. Mai, der Ilmenaulauf des MTV Bad Bevensen. Foto: privat

Bad Bevensen – Mit attraktiven und neuen Ideen in den Jubiläumslauf. Der MTV Bad Bevensen richtet am Sonntag, 12. Mai, zum 30. Mal den Ilmenaulauf aus, wie immer am Muttertag.