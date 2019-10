„Storchenpark“ soll eine Festung bleiben

Uelzen/Landkreis – Mit einer ordentlichen Prise Abstiegskampf und der Partie SG Rätzlingen/Teutonia II gegen Germania Ripdorf wird am heutigen Freitagabend der 9. Spieltag der 1. Fußball-Kreisklasse Süd eröffnet.

SG Rätzlingen/Teutonia II –

G. Ripdorf (heute, 19.30)

Beide Mannschaften (13. und 14.) rangieren knapp vor der Abstiegszone. „Mit den Ripdorfern erwarte ich eine kampfstarke Truppe, die bis zur letzten Minute um die Punkte fighten wird“, blickt SG-Trainer Oliver Kühn voraus. Er möchte die Gegentorflut (schon 33) unbedingt eindämmen, hat aber personell kaum Möglichkeiten. Eike Dammann, Stefan Burmester, Hendrik Koch, Hans-Jörg Goritz, Daniel Gaist, Niklas Schwalbe (verletzt oder angeschlagen), Nils Klaucke (Grippe), Sebastian Schäfer (Privat) bilden die bittere (mutmaßliche) Ausfallliste.

Die Germanen kassierten gegen Ebstorf schon die fünfte Niederlage in Folge. Immerhin präsentierten sich die Schwarz-Weißen endlich mal wieder als Team. Bei Trainer Florian Damm ist der Optimismus prompt zurück: „Wenn wir die 90 Minuten ähnlich gestalten wie gegen Ebstorf, dann ist in Rätzlingen richtig was drin! Ein ähnliches Torverhältnis und die Tatsache, dass wir Tabellennachbarn sind, lässt ein enges Spiel vermuten.“ Auch der Germanen-Kader kommt dünn daher.

SVG Oetzen/Stöcken –

TuS Wieren (Sbd., 16)

Einen Tiefpunkt markierte die SVG Oetzen/Stöcken (5.) beim 2:6 gegen Gartow. „Nach dem Spiel gab es viele Fragezeichen und allen war klar, dass man so nicht auftreten darf“, berichtet Sascha Hartig vom Trainerteam. Hartig glaubt an einen einmaligen Ausrutscher, „denn wir haben Charakter“. Er warnt vor dem Kontrahenten: „Wieren spielt eine sehr starke Saison und sie werden hier selbstbewusst auftreten. Wir brauchen in der Defensive enorme Stabilität und müssen geschickt nach vorne spielen.“ Gäste-Trainer Mike Schneider erwartet ein ähnlich intensives Spiel wie zuletzt in Suderburg (3:1). „Wir müssen gegen die physisch starken Oetzener sofort dagegenhalten und schnell selber ins Spiel kommen.“

VfL Breese/Langendorf II –

Emmendorf II (So., 13)

Die Emmendorfer (10.) müssen nach zwei Niederlagen etwas aufpassen, nicht in den Abstiegskampf zu geraten. Dort sind die Gastgeber (15.) nach sechs Pleiten in Serie bereits angekommen. „Die Stimmung und die Einstellung in der Mannschaft ist gut, wobei wir in letzter Zeit deutlich unter unseren Möglichkeiten spielen und dabei einige Punkte auf der Strecke geblieben sind“, berichtet Co-Trainer Markus Giese aus dem SVE-Lager. Er kann auf einen ordentlich besetzten Kader zurückgreifen und rechnet mit einem motivierten Gegner, der die Abstiegsränge verlassen möchte.

SV Stadensen –

SV Molzen (So., 15)

Der SV Stadensen (7.) wird froh sein, wieder im heimischen Storchenpark anzutreten. Immerhin ist er trotz des Pokal-Aus am Mittwochabend gegen Scharnebeck (0:2) zu Hause eine Macht und in der Liga noch ohne Punktverlust, während es auswärts drei Pleiten in Folge setzte. „Molzen verfolgt einen klaren Plan und ist sicherlich mit die größte Herausforderung, in dieser Saison, um Punkte zu holen“, blickt Spielertrainer Christopher Müller auf die Partie gegen den Tabellenführer.

SVM-Vorsitzender Axel Jacobs: „Das wird ein intensiver Kampf, wo wir alles reinwerfen müssen.“ Er spionierte beim Stadenser 5:1 gegen Wriedel und hat dabei „Dinge ausgemacht, wie wir den Gastgeber in Schwierigkeiten bringen können“. Bis auf Johannes Späth und Timo Todtenhaupt sind alle an Bord.

TSV Suhlendorf –

SV Zernien (So., 15)

Zufriedenheit herrscht in Suhlendorf (8.). Schließlich stehen nach acht Spielen zwölf Punkte zu Buche. In der Vorsaison waren es nach der gesamten Hinrunde nur acht. „Wir wollen unseren positiven Trend natürlich fortführen und uns Zernien vom Hals halten. Dafür brauchen wir, wie in den letzten Wochen, den absoluten Willen“, meint Spielertrainer Stephan Lindemann. Die Gäste (12.) verspielten zuletzt gegen Liepe eine 4:1-Führung (4:4).

TuS Ebstorf –

Suderburg II (So., 15)

Drei Siege mit 17:2 Toren – die Ebstorfer (2.) kommen ins Rollen. „Wir wollen unbedingt weiter am Spitzenreiter dranbleiben“, sagt Trainer Björn Penkert. Er lobt die Suderburger (9.): „Guter Gegner, hat bisher in der Saison überzeugt.“ Der TuS sollte gewarnt sein, denn er unterlag in der Vorbereitung mit 1:2. VfL-Trainer Jörn Drögemüller war trotz der 1:3-Niederlage gegen Wieren zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft und geht die Aufgabe im Klosterflecken gelassen an. „Gegen Ebstorf haben wir überhaupt keinen Druck. Wenn wir einen guten Tag erwischen, können wir einen Punkt entführen. Ebstorf ist zweifellos der große Favorit.“ Erneut gibt es einige Aufstellungssorgen.

TuS Liepe –

Bodenteich II (So., 15)

Wieder neuen Mut geschöpft hat der TuS Bodenteich nach den ersten Punkten der Saison gegen Stadensen. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Blau-Weißen sogar die Abstiegsränge verlassen. „Die Erleichterung über den ersten Saisonsieg ist spürbar bei uns. Jetzt wollen wir natürlich nachlegen gegen Liepe. Dafür müssen wir die gleiche Entschlossenheit zeigen“, äußert sich Trainer Stefan Buß. Torwart Ole Schwerin und Jendrik Wolters sind weiter gesperrt. Da Aushilfskeeper Lars Lettau vermutlich nicht zur Verfügung steht, wird Buß sich etwas einfallen lassen müssen. Die Lieper (10.) präsentierten sich bisher solide, sind zu Hause noch ungeschlagen.

FC SG Gartow –

TSV Wriedel (So., 15)

Die Achterbahnfahrt der Wriedeler setzte sich beim glatten, noch zu niedrigen 4:1 gegen Breese fort. Nun müsste dem Gesetz der Serie nach wieder ein schwacher Auftritt folgen. Die personelle Situation der Blau-Gelben zeigt bereits in diese Richtung. Sie ist dermaßen angespannt, dass der Gegner sogar (erfolglos) um eine Spielverlegung gebeten wurde. Auch die Gartower (4.) überzeugten nach kurzen Startproblemen beim 6:2 gegen Oetzen/Stöcken. Ein spektakuläres Debüt feierte dabei Neuzugang Steffen Bornschein (kam von Eintracht Chüden), der gleich doppelt traf.

VON IMMO DE LA PORTE