Steffen Lehmker schafft WM-Quali und hat die Paralympics 2026 im Visier

Von: Aron Sonderkamp

Teilen

Nach den Paralympischen Spielen 2018 in Pyeongchang träumt Steffen Lehmker nun sogar wieder von den Paralympics 2026 in Italien. © dpa / Jan Woitas

Starkes Comeback: Steffen Lehmker hat sich beim Para-Weltcup im finnischen Vuokatti für die Weltmeisterschaft in schweden qualifiziert.

Vuokatti/Uelzen – Er ist wieder da. Nach seiner selbstverordneten Sport-Auszeit im Herbst 2021 steht Steffen Lehmker wieder auf den Skiern. Der in Uelzen geborene Para-Biathlet trat kürzlich beim ersten Para-Weltcup des Winters im finnischen Vuokatti im Sprint an. Mit dem zwölften Platz gelang sogar die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Schweden im Januar 2023.

„Die Leidenschaft war immer da. Es war mir nur aus familiären und beruflichen Gründen nicht möglich, den Sport international auszuüben“, blickt der Bronzemedaillen-Gewinner der Paralympischen Spiele 2018 in Pyeongchang auf seine Auszeit zurück. Dennoch hielt sich Lehmker privat fit und bekam von Bundestrainer Ralf Rombach die Chance, ein Rennen in Finnland zu fahren: „Ich habe schon gemerkt, dass die Konkurrenz nicht schläft. Wenn man viele Jahre auf Skiern unterwegs ist, kommt man ein bisschen einfacher wieder rein. Aber es war eine Herausforderung.“ Immerhin war es am Wettkampftag erst sein „dritter Tag auf Schnee“ in diesem Jahr.

Schon im Moment des Startschusses merkte Lehmker jedoch, dass sich die Arbeit gelohnt hat: „Da kamen sofort Erinnerungen hoch. Mit der Atmosphäre und den Mitwirkenden hat es richtig Spaß gemacht.“ Der zwölfte Platz reichte auch, um sich für die Weltmeisterschaft im schwedischen Östersund Anfang 2023 zu qualifizieren (21. bis 29. Januar).

Familie, Job und Training unter einen Hut zu bekommen, bleibt für den seit der Geburt wegen einer Plexuslähmung am rechten Arm beeinträchtigten Athleten eine Herausforderung: „Deswegen ist mein Motto: Dabei sein ist alles.“ Ehrgeizige Ziele hat er sich dennoch gesetzt. Er will weiter im National-Kader bleiben und beim Rennen in Schweden an seine Leistungsgrenze kommen. Dafür hält sich der Familienvater jetzt erstmal privat fit. Am 2. Januar geht es dann zum Training nach Österreich und Italien.

Auch die Tür zu den Winter-Paralympics 2026 in den italienischen Städten Mailand und Cortina d’Ampezzo hat der 33-Jährige noch nicht verschlossen: „Man muss von Jahr zu Jahr schauen. Ich habe das aber nach wie vor im Hinterkopf.“ In seinem Alter müsse er jedoch einige Faktoren wie Konkurrenzfähigkeit und Regeneration einberechnen. „Wenn alles passt, würde ich mich freuen, es dorthin zu schaffen.“