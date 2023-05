54. Pferdeleistungsschau des RFV Ebstorf: Gelungener Start in die „Grüne Saison“

Jennifer Böhnke (RFV Ebstorf) wurde Dritte im L-Springen. Im Hintergrund verfolgen die zahlreichen Zuschauer aufmerksam das Geschehen. © Immo de la Porte

Der Start in die „Grüne Saison“ im Landkreis Uelzen ist mit dem traditionellen Reitturnier in Allenbostel vollzogen. Die Verantwortlichen des Reit- und Fahrvereins Ebstorf u. U. St. Mauritius freuten sich bei der 54. Auflage ihrer Pferdeleistungsschau über zahlreiche Zuschauer und Teilnehmer.

Allenbostel – „Der Reit- und Fahrverein Ebstorf ist glücklich über zwei erfolgreiche Turniertage“, erklärte die 1. Vorsitzende Insa Niemann und bedankte sich für die „großartige“ Hilfe. „Veranstaltungen dieser Art lassen sich nur mit tatkräftiger Unterstützung von aktiven Mitgliedern, Freunden des Vereins und tollen Sponsoren durchführen. Sie alle haben wieder für perfekte Rahmenbedingungen gesorgt.“

Bei den 22 Prüfungen konnten Uelzener Reiter einige Erfolge vorweisen. Spannend war es im erstmals ausgeschriebenen Geländereiterwettbewerb. Die Starter absolvierten feste Geländehindernisse mit einer ausgewiesenen Galoppstrecke. Eine perfekte Gelegenheit, um Erfahrungen in Geländeprüfungen zu erlangen. Caroline Hövermann vom gastgebenden Verein sicherte sich in dieser Konkurrenz Platz zwei. Ebenfalls Zweite wurde in der Springprüfung Klasse A* Alcia Heise vom RFV Brockhöfe vor Sonja Golze (RFV Ebstorf).



Viele Helfer unterstützten das Turnier – so wie hier beim Umbau der Hindernisse zwischen den Prüfungen. © Immo de la Porte

Die Eignungsprüfung Klasse A für Reitpferde war ein Test für junge Pferde, die noch am Anfang ihrer Ausbildung stehen. Nach der Mittagspause stellten die jüngsten Teilnehmer im Führzügelwettbewerb Cross County ihr Können unter Beweis. Sie absolvierten einen kleinen Parcours, in dem es auch über kleine Baumstämme ging. Es siegte Anna-Justine Lücke vom RFV Bad Bodenteich vor Charlotte van Elsbergen und Jella Lucia Ziehlke (beide RFV Ebstorf).



Am Nachmittag folgten die Springprüfungen der Klassen E und A** sowie eine Punktespringprüfung der Klasse L, in der die Spannung stieg und Jennifer Boehnke vom gastgebenden Verein über Rang zwei jubelte.



Jump & Run begeistert in Allenbostel

Der zweite Turniertag begann mit den jungen Aktiven. Sie konnten im Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp Medaillen erwerben. Romy Therese Cassier siegte mit ihrem Pony Lucy. Dieser Wettkampf wurde geteilt, somit gab es einen weiteren ersten Platz für Mara Schütte vom RV Suhlendorf. Jennifer Boehnke siegte wiederum mit ihrem Pferd Chester in der Dressurprüfung Klasse A.



Bei strahlendem Sonnenschein wurde der spannende Endspurt mit Springprüfungen und dem Führzügelwettbewerb für die kleinsten Teilnehmer eingeläutet.



Henrike Hohls (RFV Ebstorf) gewann eine kombinierte Variante mit Dressurreiter- und Stilspring-Wettbewerb.



Für Begeisterung sorgte die Jump-&-Run-Prüfung. Dabei gingen als Team Reiter, Pferd und ein Läufer an den Start. Mit einen flinken Ritt und einem schnellen Lauf gelang es Samantha Oetzmann, sich mit ihrem Läufer den Sieg zu holen. In der Punktespringprüfung Klasse M* kam es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen, das Jannes Niemann-Laue vom RV Brockhöfe für sich entschied.



„Der Saisonstart macht Pferdesportlern Appetit auf mehr“, zeigte sich die RFV-Vorsitzende Insa Niemann über den gelungenen Saisonauftakt glücklich.