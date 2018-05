Stadenser Fans formen die „rote Wand“

1. Fußball-Kreisklasse: Prestigeduell gegen Wrestedt / SC-Reserve will knackige Revanche in Gerdau

+ © de la Porte Stadensens Kapitän Patrick Oetzmann will sein Team im Prestigeduell gegen den TSV Wrestedt/Stederdorf zum vielleicht schon entscheidenden Sieg für die Qualifikation führen. © de la Porte

Uelzen/Landkreis. Die „rote Wand“ steht in den Startlöchern. Der SV Stadensen kann am Sonntag in der 1. Fußball-Kreisklasse mithilfe seiner Fans beim Derby in Wrestedt einen weiteren Schritt Richtung Qualifikation zur neuen Heide-Wendland-Kreisklasse setzen.