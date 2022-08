Spot an! Flutlicht-Kracher in Wriedel

Der SV Stadensen (Nick Meyer) hat am Wochenende zwei Mal Gelegenheit, endlich die ersten Saisonpunkte zu bejubeln: Am heutigen Freitag (26. August) erwartet das Team des SC 09 Uelzen, am Sonntag geht es nach Dannenberg. © Immo de la Porte

Gleich vier Mal geht es am Freitagabend, 26. August, um Punkte in der 1. Fußball-Kreisklasse Süd.

Von Immo de la Porte

Uelzen/Landkreis – Im Einsatz ist unter anderem Spitzenreiter SC Kirch-/Westerweyhe, der zu Hause gegen den TSV Suhlendorf ranmuss. Im Mittelpunkt steht aber der Ernst-Bremer-Platz mit dem Kracher TSV Wriedel gegen VfL Böddenstedt. Klarer Außenseiter ist der TSV Lehmke gegen den TuS Wieren, während der SV Stadensen gegen den Sportclub Uelzen endlich die ersten Punkte einfahren möchte.

TSV Lehmke – TuS Wieren (Fr., 18.15)

Im Vorfeld musste man eine schwierige Spielzeit für die Lehmker befürchten, die ersten drei (punktlosen) Spiele scheinen die Ahnungen zu bestätigen. Dass gegen die ambitionierten Wierener der Bock umgestoßen werden kann, erscheint sehr fraglich. Betreuer Arne Scheele hofft auf eine erfolgreiche Abwehrschlacht: „Wir werden versuchen, Beton anzurühren.“



Die Gäste unterlagen zuletzt erstmals, mussten aber auch deutlich ersatzgeschwächt antreten. Das soll heute anders sein, der TuS erwartet einige Akteure zurück. Trainer Mike Schneider wünscht sich einen schnellen Führungstreffer: „Ich erwarte einen kämpferisch starken Gegner auf einem kleinen Platz. Je länger es torlos bleibt, desto besser werden die Karten für Lehmke.“



TSV Wriedel – Böddenstedt (Fr., 19 Uhr)

Dritter gegen Zweiter! Das Topspiel der Runde steigt in Wriedel unter Flutlicht. Beide sind gut drauf, haben mit jeweils 14 Toren die meisten der Liga erzielt. „Wir wollen unbedingt auf einen der vorderen beiden Plätze und erwarten einen starken Gegner, sind gut vorbereitet und hoffen, gemeinsam mit unseren geilen Fans drei Heimpunkte einzufahren“, blickt TSV-Coach Mathias „Matze“ Grabs voraus. Die Westkreisler verzeichnen einige Ausfälle: Finn Nimz, Jan Kiefer, Lars Gerhardt, Marvin Meyer, Jan-Felix Körner und Ümit Temzibas fehlen; die Einsätze von Christian Bahr und Malte Tödter stehen auf der Kippe.



Auch bei Böddenstedts Trainer Karsten Kröger ist die Vorfreude auf das Spitzenspiel unüberhörbar. „In Wriedel erwartet uns wohl eine der stimmungsvollsten Auswärtspartien in dieser Serie. Der ambitionierte TSV ist eine kampf- und spielstarke Mannschaft und besitzt tolle Charakterspieler in seinen Reihen.“ Der VfL überzeugte bisher weitgehend, dennoch sieht Kröger gerade in der Defensive noch Luft nach oben. „Wir müssen insbesondere schnelle Gegenstöße des Gegners besser verteidigen.“ Der zuletzt starke Lennart Pommerien fehlt. Mit Jonas Foth, Jari Schenk, Steffen Wilkens, Steffen Kröger und Lukas Schultze sind diverse Akteure angeschlagen.



SC Kirch-/Westerweyhe – TSV Suhlendorf (Fr. 19.30)

Kurios: Auch in der letzten Saison duellierten sich beide Mannschaften im August an einem Freitagabend. Der SCK behielt seinerzeit in einer packenden Partie mit 4:3 die Oberhand.



Aktuell sind die Blau-Weißen mit dem Maximum von neun Punkten glänzend gestartet. Für Trainer Martin Lübkert aber kein Grund abzuheben: „Wir wollen zuhause unbedingt den nächsten Dreier einfahren, wobei wir zwar mit Selbstvertrauen ins Spiel gehen, aber nicht den Fehler begehen, Suhlendorf zu unterschätzen, denn die haben auch schon sechs Punkte eingesammelt.“ Mit Alexander Zierath, Timo und Marc Jasper, Fabian Gehlken, Rashid El Hiba, Leon Voigts fehlt ein halbes Dutzend Spieler, darunter vier Start-Elf-Akteure der Vorwoche.



Suhlendorfs Trainer Stephan Lindemann möchte trotz klarer Außenseiterrolle an die damalige Leistung anschließen. „Ich wäre schon zufrieden, wenn wir wie in der letzten Saison im Hinspiel ein Spektakel bieten können und vielleicht mit etwas Glück das Ergebnis aus dem Rückspiel (2:2) wiederholen können.“ Giovan Caliva feiert seine Hochzeit, dafür ist Yeshe Warnecke wieder an Bord.



SV Stadensen – SC Uelzen (Fr., 19.30)

Bisher noch ohne Punkte steht etwas überraschend der SV Stadensen da. Laut Trainer Marco Schulze soll sich das jetzt schleunigst ändern. „Wir wollen uns endlich belohnen für den Aufwand, den wir betreiben.“ Gegen den Sportclub sollen jetzt die Siegpunkte her, der SVS will entsprechend aktiv an das Spiel herangehen. Nur Dennis Mantey (beruflich) und der langzeitverletzte Sören Obst fehlen.



2:3 in Suderburg, dazu drei Platzverweise – Wunden lecken ist beim SC Uelzen angesagt. „Wir haben die Niederlage aufgearbeitet und hoffen, aus unseren Fehlern zu lernen“, berichtet Anton Weinberger aus dem SC-Trainerteam. Aus seiner Sicht wird Stadensen „brennen“, die ersten Punkte einzufahren. „Das wird für uns ein richtig heißer Tanz.“ Personell sieht es eher schlecht aus. Brian Stenzel, Markus Lindt, Izet Rexhepi, Darius Dominique Drumariu und Alaa Bouzan fallen auf jeden Fall heute und auch für das Spiel am Sonntag gegen Liepe aus, hinzugesellen sich viele Fragezeichen. Weinberger: „Momentan läuft vieles gegen uns.“

Die Spiele am Sonntag, 28. August

Mit fünf Spielen komplettiert die 1. Fußball-Kreisklasse Süd am Sonntag den vierten Spieltag. Dabei haben der SC Uelzen und SV Stadensen nach ihrem direkten Duell heutigen Freitag einen zweiten Einsatz vor der Brust. Am Tabellenende geht es beim Aufeinandertreffen der noch punktlosen SVG Oetzen/Stöcken und TSV Jastorf um ein erstes Erfolgserlebnis. Auf den Verlierer dürften schwierige Wochen folgen. „Oben dranbleiben“ könnte die Überschrift des Duells zwischen dem VfL Suderburg II und dem TSV Wrestedt/Stederdorf heißen.



VfL Suderburg II – TSV Wrestedt/St. (Sonntag, 13 Uhr)

Beide Mannschaften sind mit sechs Punkten gut aus den Startlöchern gekommen. Die Suderburger mussten in Liepe (2:3) allerdings einen ersten Rückschlag verdauen. „Ich erwarte ein enges Spiel. Trotzdem wollen wir die Punkte mitnehmen“, äußert sich Trainer Jörn Drögemüller. Zuversicht zieht er aus der Tatsache, dass dieses Mal wahrscheinlich keine Abstellungen an die Bezirksliga-Elf erfolgen müssen. Christoph Hillmer und Thilo Pellnath fehlen auf jeden Fall.



Für Wrestedts Sprecher Eike Kirch ist der Gegner zwar eine „Wundertüte“, die Ausgangslage aber dennoch klar: „Suderburg geht als Favorit ins Spiel, den Dämpfer in Liepe sollte man nicht überbewerten.“



Germania Ripdorf – VfL Breese/Lgdf. II (Sonntag, 15)

1:7 in Böddenstedt – die Ripdorfer bekamen am letzten Sonntag eine fette Packung verpasst. „Die Spitzenteams sind nicht unsere Kragenweite. Wir müssen unsere Punkte gegen die direkte Konkurrenz aus der zweiten Tabellenhälfte einsammeln“, konstatiert Germanen-Trainer Daniel Wenck. Für ihn fällt der kommende Gegner in diese Kategorie. Die Breeser waren zuletzt beim glatten 0:4 gegen Dannenberg ohne Chance, agierte dabei im ersten Durchgang überaus schwach. Damit etwas Zählbares in Ripdorf verbleibt, fordert Wenck Verbesserungen seiner Elf: „Hauptaugenmerk wird die Vermeidung eigener Fehler sein. Die Fehlerquote im Spielaufbau und dem taktischen Verhalten sind extrem. Wir schlagen uns dadurch selbst.“



SVG Oetzen/Stöcken – TSV Jastorf (Sonntag, 15 Uhr)

Auch wenn gerade einmal drei Spiele absolviert sind, atmet diese Begegnung schon etwas Abstiegskampf. Beide Teams stehen noch ohne Punkte da und somit schon unter Zugzwang. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, verlieren verboten!“, redet SVG-Trainer Fatmir Osmani nicht lange um den heißen Brei herum. Er erwartet, dass seine Mannschaft endlich ihr volles Potenzial abruft und jeder Spieler seine Bestleistung abruft. „Der Wille zählt. Wenn wir alles geben, können wir bestehen.“ Lasse Hilmer fehlt auf jeden Fall.



Die Jastorfer entdeckten trotz des 0:4 gegen Wriedel am Ende einen Hoffnungsschimmer. „Wenn wir so anfangen, wie wir in der zweiten Halbzeit gegen Wriedel aufgehört haben, bin ich sehr zuversichtlich, etwas Zählbares mitzunehmen“, meint Spielertrainer Marcel Claus. Er selbst und auch Routinier Dirk Ranglack (beide konnten unter der Woche verletzt nicht trainieren) sind fraglich, ansonsten füllt sich aber der Kader. „Eigentlich müsste jedem Spieler klar sein, was das für ein wichtiges Spiel ist“, hebt Claus die Bedeutung der Partie heraus.



SC 09 Uelzen – TuS Liepe (Sonntag, 15 Uhr)

Der Sportclub trifft zum ersten Mal überhaupt in einem Pflichtspiel auf den TuS Liepe. Trainer Anton Weinberger stehen entsprechend auch ein paar Fragezeichen auf der Stirn, er warnt zugleich: „Zu dem Gegner kann ich überhaupt nichts sagen. Sie haben bereits sechs Punkte auf dem Konto und gegen Suderburg gewonnen. Schlecht können sie nicht sein.“ Immerhin könnte es personell etwas besser aussehen als noch heute Abend gegen Stadensen.



MTV Dannenberg – SV Stadensen (Sonntag, 15 Uhr)

Wie stark Absteiger MTV Dannenberg nun wirklich ist, darauf gaben die ersten Spieltage keine abschließende Antwort. Zuletzt beim 4:0 in Breese lieferte die Elf von Spielertrainer Masoud Noursad allerdings eine gute Vorstellung ab. Stadensens Coach Marco Schulze hat sich über den MTV schlaugemacht: „Gute Einzelspieler, etwas verspielt, aber nicht unbedingt mannschaftlich geschlossen.“ Der am Sonntag personell arg gebeutelte SVS (am Mittwoch hatte Schulze nur elf Spieler zur Verfügung) will tendenziell tiefer stehen und sein Heil in Kontern suchen.