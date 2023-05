Sportehrentag 2023: Uelzen feiert seine Supersportler

Von: Arek Marud

Spot an für den Sportehrentag des KSB Uelzen und des Landkreises! Dieser fand erstmals in der Jabelmannhalle in Uelzen statt. © Arek Marud

Die erfolgreichsten Teams und Einzelsportler standen beim Ehrungsmarathon in der Jabelmannhalle im Mittelpunkt.

Uelzen/Landkreis – Am vergangenen Freitag, 28. April, war der Tag der Superhelden. Wie es der Zufall wollte, ehrten der Kreissportbund (KSB) Uelzen und der Landkreis an diesem Tag zahlreiche Supersportler. Meister und Helden auf Bezirks-, Landes oder deutscher Ebene. Als Team oder als Einzelsportler. „Und das für eine wirklich kleine Sportregion und einen kleinen Kreissportbund. Hut ab! Vielen Dank dafür, dass ihr unseren Kreis so toll vertreten habt. Ich bin stolz auf alle Geehrten“, richtete sich der KSB-Vorsitzende Mario Miklis an die Schwimmer, Turner, Leichtathleten, Kegler und Athleten aus weiteren Disziplinen, die die Speerspitze der 30 528 Sportlerinnen und Sportler im Kreissportbund in 145 Sportvereinen bilden.

Erstmals in der Geschichte des Sportehrentages wurden die Sportasse und die fleißigsten Sportabzeichenabsolventen in der festlich geschmückten Jabelmannhalle in Uelzen geehrt. Nach den Sportehrentagen im früheren Kurhaus in Bad Bevensen, im Gasthaus Müller (Spiller) in Suderburg und in der aktuell gesperrten Stadthalle in Uelzen war es der vierte Veranstaltungsort für die Sportgrößen aus der Region, die mit zwei Problemen zu kämpfen hat(te). „Sport in verrückten Zeiten“, musste der Landrat Dr. Heiko Blume bei seiner Eröffnungsrede feststellen. Die Energiekosten und Flüchtlinge als Folge des Ukrainekrieges würden das Sportgeschehen im Landkreis beeinflussen. Auch Corona stellte die Sportvereine bis vor Kurzem vor große Herausforderungen. „Ich will allen Ehrenamtlichen Danke sagen, dass sie so tapfer durchgehalten und so engagiert in den Vereinen weitergearbeitet und Angebote für geflüchtete Menschen gemacht haben. Sport verbindet, ist gesund und schweißt zusammen. Machen Sie bitte genauso weiter“, appellierte Blume und gab einen Überblick über getätigte Investitionen (500 000 Euro Förderung, Sonderthemen Energiekrise/100 000 Euro und Schwimmkurse/30 000 Euro). „Nutzen Sie das Geld, schaffen Sie Angebote für Kinder. Da kann es um Leib und Leben gehen“, hofft Blume, die Schwimmproblematik trotz Fachkräftemangels in den Griff zu bekommen.



Die gute Nachricht: Die Rückbauarbeiten im Rahmen der Errichtung des neuen Sportzentrums an der Ripdorfer Straße in Uelzen hätten laut Blume begonnen. „Das wird das zukünftige Aushängeschild für alle Sportvereine in Uelzen“, freute sich Miklis, der die Anwesenden ermunterte, weiterhin um Vereinsmitglieder zu kämpfen und Flüchtlinge zu integrieren.



Weiterer Höhepunkt der Sportgala war die Auszeichnung von Kerstin Wiethake (Post SV Uelzen) und des krankheitsbedingt fehlenden Joachim Ebert (TSV Wrestedt/St.) für herausragende ehrenamtliche Tätigkeit.