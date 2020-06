Nur Sport und keine Zuschauer

Brockhöfe – So ganz ist der Wettkampfsommer im Uelzener Sport doch nicht verloren.

Der RFV Brockhöfe hat sich aufgrund des aktuell niedrigen Corona-Infektionsgeschehens im Landkreis Uelzen und in Nord-Ost-Niedersachsen dazu entschlossen, sein traditionelles Dressur- und Springturnier auszurichten. Allerdings modifiziert und stark angepasst an die aktuellen coronabedingten Einschränkungen.

Damit möchten die Verantwortlichen insbesondere den Reit- und Pferdesport in der Region unterstützen und zu einer gewissen Normalität zurückführen. Zuvor hatte es Turnierabsagen in Allenbostel, Bad Bodenteich und Suhlendorf gegeben, die „Grüne Saison“ im Landkreis Uelzen drohte, komplett auszufallen.

Orientierung für die Planungen der auf zwei Tage reduzierten Turnierveranstaltung am Sonnabend und Sonntag, 13./14. Juni, in Brockhöfe bilden unter anderem die bundesweiten Empfehlungen der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) und des Pferdesportverbands Hannover (AZ berichtete).

Erste positive Erfahrungen

Auch die positiven Erfahrungen aus ersten Turnierveranstaltungen unter Corona-Bedingungen in den letzten beiden Wochen, etwa in Westergellersen/Luhmühlen und Scharnebeck, spornen die Brockhöfer an. Vereinsvorsitzende Elke Schäfer-Venske: „Der Pferdesport als Natur- und Individualsportart habe per se eine günstige Ausgangslage für den Infektionsschutz. Dazu trage die große, luftige Infrastruktur der Pferdesportanlagen sowie von Freiluftturnieren bei.“

Für die Verantwortlichen im RFV Brockhöfe sowie die gastgebende Familie Niemann-Laue sei die abgespeckte Version keine leichte Entscheidung gewesen. Schäfer-Venske: „Reitverein, Landhaus Niemann und das traditionelle Sommerturnier sind für ihre Gastfreundschaftlichkeit, Gemeinschaftsgefühl und Geselligkeit bei gleichzeitig hochklassigem Reitsport von alt aber auch jung bekannt.“

Viele dieser Traditionen können in Zeiten von Corona aufgrund der Pandemievorsorge jedoch nicht gepflegt werden. Dennoch stünden der RFV Brockhöfe und der Kreisreiterverband „ausdrücklich zum bestmöglichen, verantwortungsvollen Umgang mit der Corona-Pandemie und der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung in diesen Zeiten“, heißt es.

Vor diesem Hintergrund ist das kommende Sommerturnier anders als gewohnt. Es wird an zwei statt üblicherweise drei Tagen und als reine Sportveranstaltung unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Heißt: Die auf der weiträumigen Reitanlage der Familie Niemann-Laue in Brockhöfe stets willkommenen Zuschauer müssen diesmal draußen bleiben.

Liveübertragungen im Internet

Auf Reitsport verzichten müssen sie aber nicht. Auf clipmyhorse.tv sollen an beiden Turniertagen Liveübertragungen von den Dressur- und Springprüfungen als Live-Stream laufen.

In den Dressurvierecken sowie dem großem Springplatz sind insgesamt 15 Wertungsprüfungen von der Klasse A* bis zur schweren Klasse S in Dressur und Springen geplant. Auf die sonst gut besuchten Wertungsprüfungen für den reiterlichen Nachwuchs sowie die Jungpferdeprüfungen müssen die Verantwortlichen verzichten. Elke Schäfer-Venske: „Wir haben jedoch schon jetzt ins Auge gefasst, diese möglicherweise im Verlauf des Jahres im Rahmen eines gesonderten Turniers nachzuholen.“

Auch die Möglichkeit der Teilnahme ist regionalisiert, sodass bis auf verschiedene Einzelreiter nur Mitglieder aus dem Bezirkspferdesportverband Lüneburger Heide an den Start gehen werden.

Aktive und ihre Begleitperson/en dürfen nur am jeweiligen Prüfungstag anwesend sein, an dem das Pferd/die Pferde gestartet werden. Parallel ist ein Verweilen auf dem Turniergelände auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Mit Betreten des abgesperrten Turniergeländes werden alle Personen über ein „dokumentiertes Akkreditierungssystem“ mit Anwesenheitsbögen und Teilnehmer-/Helferbändchen erfasst, sodass eine Rückverfolgung von Anwesenheiten möglich ist. Selbstverständlich müssen die Hygiene-, Abstands- und Infektionsschutzvorgaben auch auf den Parkplätzen, im Stall- und Turnierbereich sowie bei der Vorbereitung und dem Aufbau des Turniers eingehalten werden.

Parallel stehen die Turnierverantwortlichen wegen der angepassten behördlichen Vorgaben in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Uelzen sowie dem Krisenstab in Hannover in Kontakt.

Appell: Positives Vorbild abgeben

Im Zuge der „besonderen Verantwortung“ appellieren sie an alle Teilnehmer und Mitwirkenden, sich „im Sinne des Pferdesports und der Pandemievorgaben vorbildlich zu verhalten und ein positives Vorbild für weitere Veranstaltungen abzugeben.“ Schäfer-Venske: „Wir freuen uns auf zwei Tage hochklassigem Dressur- und Springpferdesport bei hoffentlich bestem Brockhöfer Wetter und idealen Wettkampfbedingungen.“

. Weitere Informationen auch unter www.rfvbrockhöfe.de oder www.meldestellebartels.de. kr, kl