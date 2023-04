Spitzenreiter TuS Wieren in Suderburg gefordert

1. Fußball-Kreisklasse Süd

Der TSV Lehmke (links Niklas Niemeyer gegen Wierens Eric Sparmann) bestreitet gegen den TSV Suhlendorf die einzige Ostersonnabend-Partie in der 1. Kreisklasse.

Die 1. Fußball-Kreisklasse holt am Osterwochenende einen kompletten Spieltag nach. Dabei steht Tabellenführer TuS Wieren beim zu Hause noch ungeschlagenen VfL Suderburg II vor einer hohen Hürde.

Von Immo de la Porte

Uelzen/Landkreis – In Suhlendorf hofft man erneut auf ein Ende der dubiosen Auswärtsmisere, in Wriedel darauf, dass der Pokalkracher am heutigen Sonnabend (8. April) gegen Ochtmissen nicht zu viele Körner gekostet hat. Gespannt sein darf man zudem, ob der fast schon wundersame Lauf der Oetzener auch gegen Topteam Böddenstedt seine Fortsetzung findet.

TSV Lehmke - TSV Suhlendorf (Sbd., 15)

Mit einem blauen Auge kam der TSV Lehmke (12.) davon, holte in Breese wenigstens einen Zähler und konnte damit den Abstand auf die Abstiegszone mit vier Zählern konstant halten. Leistungsmäßig war der Auftritt im Vergleich zum starken Spiel gegen Böddenstedt aber ein Rückschlag. „Leider ist unsere Leistung konstant inkonstant“, bedauert Betreuer Arne Scheele. Am heutigen Sonnabend (8. April) fehlen Jannes Sahm und Niklas Niemeyer, weitere Akteure sind fraglich.

Die Gäste (9.) wollen weiter endlich ihren Auswärtsfluch beenden, um in der Tabelle noch etwas zu klettern. „Vielleicht rechnet man auswärts eh schon mit einer Niederlage von uns. Wir jedoch noch nicht!“ klingt Trainer Stephan Lindemann fast trotzig. „Linde“ möchte unbedingt einen Dreier, um die einen Platz besser platzierten Wrestedter unter Druck zu setzen. Mit Giovan Caliva (privat), Timo Badke (privat), Pablo Kunter (Muskelbündelriss) und Gavin Bäse (Steißbein-Op) fehlt ein Quartett.



VfL Suderburg II - TuS Wieren (Mo., 13)

Für die Suderburger (4.) heißt es: Vor dem Topspiel ist nach dem Topspiel. Denn nach Böddenstedt wartet nun der Tabellenführer! Trainer Jörn Drögemüller klingt nur mäßig optimistisch: „Durch die Ausfälle von Oliver Menges (privat), Sven Hoppe (gesperrt) und Felix Pellnath (verletzt) wird es noch schwerer. Einige sind obendrein noch angeschlagen. Wir werden trotzdem versuchen, einen Punkt mitzunehmen.“ Vielleicht richtet es ja die Heimstärke, denn der VfL ist am Tannrähm weiter ungeschlagen (neun Siege, ein Unentschieden).



Auch Gästetrainer Mike Schneider könnte sich durchaus mit einer Punkteteilung anfreunden. „Ein wichtiges Spiel gegen einen starken Gegner für uns. Wenn Suderburg gut drauf ist, können sie gerade zuhause jeden schlagen.“ Die seit elf Spielen unbezwungenen Wierener müssen allerdings auf den verletzten Toptorjäger Jannik Appeldorn (31 Tore) verzichten.



MTV Dannenberg - Germania Ripdorf (Mo., 15)

In Ripdorf ärgert man sich immer noch darüber, dass die ursprüngliche Ansetzung der Witterung zum Opfer fiel. „Für uns wurde das Spiel leider zum Nachteil verlegt. Hätte es wie geplant stattgefunden, hätten wir uns Chancen ausgerechnet aufgrund der drei Platzverweise gegen Dannenberg im Spiel zuvor“, erläutert Trainer Sebastian Schenk.



So aber fehlen nun den Germanen am Montag (10. April) diverse Spieler, sodass den Schwarz-Weißen nur die Außenseiterrolle bleibt. Tabellarisch wäre ein Überraschungspunkt beim dreimal punktlosen MTV (7.) Gold wert, denn die Germanen rangieren nur einen Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz.

TSV Wriedel - VfL Breese/L. II (Mo., 15)

Pflichtaufgabe für die Wriedeler, die aber mit Vorsicht zu genießen ist. Denn schließlich hat zwei Tage zuvor das Pokal-Highlight gegen Ochtmissen stattgefunden und überlagert die kommende Partie gegen den Vorletzten. „Wir können uns auf dieses Spiel nicht richtig vorbereiten“, sagt Trainer Mathias Grabs, der mit einem Verlegungswunsch bei den Breesern nicht landen konnte. Wahrscheinlich wird der TSV Spieler, die im heutigen Pokal-Duell nicht oder wenig spiel(t)en, in die Mannschaft rotieren.



Den Gästen steht das Wasser bis zum Hals, zumal aus den drei Heimspielen gegen die Keller-Konkurrenz Ripdorf, Oetzen und Lehmke nur zwei Punkte heraussprangen.



SC 09 Uelzen - TSV Wrestedt/St. (Mo., 15)

Weiter gut drauf ist der Sportclub, der in vier Spielen zehn Punkte sammelte und sich auf Rang sechs verbesserte. „Das gibt uns viel Motivation und Selbstvertrauen, um weiterzumachen und den Abstand auf die ersten Fünf noch zu verkürzen“, hofft Trainer Ermir Vajushi auf eine Fortsetzung des guten Laufes. Verzichten muss der SC neben den Langzeitverletzten allerdings auf Brian Stenzel und Loris Mentzel. Vajushi glaubt an den Fischerhof-Nimbus: „Zuhause sind wir unschlagbar – und das wollen wir noch weiter bleiben.“



In Wrestedt zeigte man sich trotz des 0:3 in Wieren mit der Leistung nicht gänzlich unzufrieden. Aus Sicht von Sprecher Eike Kirch bleibt dem Tabellenachten in Uelzen aber nur eine Außenseiterrolle: „Der Sportclub ist aktuell sehr stabil in seiner Form und geht wohl als Favorit ins Rennen. Wir reisen aber trotzdem mit dem Ziel an, etwas mitzunehmen. Mit einer Top-Leistung ist wie immer alles möglich.“ Der Kader gibt schon mal viel her, auch Torwart Christoph Weiß ist wieder an Bord.



SVG Oetzen/Stöcken - VfL Böddenstedt (Mo., 15)

Wie Phoenix aus der Asche: Die SVG Oetzen/Stöcken holte aus fünf Spielen stolze 13 Punkte und ist auf dem besten Wege, sich frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern.



„Nach dem letzten Sieg ist die Euphorie derartig gestiegen, dass man schon etwas auf die Bremse treten muss, ohne gleich den Motor abzuwürgen“, gibt Trainer Karsten Kröger einen aktuellen Stimmungsbericht ab. Er bezeichnet das Match gegen seinen Ex-Klub als „Bonusspiel“, möchte dieses aber seriös angehen und auch eigene Akzente setzen. Joschua Luer droht verletzungsbedingt auszufallen.



In Böddenstedt war der Jubel nach dem Last-Minute-Derbysieg gegen Suderburg groß. „Wir spielen aktuell einen guten Ball, stehen defensiv sicher“, findet Spielertrainer Justin Reeger. Für ihn ist der Höhenflug der SVG im Übrigen nicht überraschend: „Oetzen hat in der Hinrunde unter seinen Möglichkeiten gespielt und kommt langsam wieder zu alter Stärke zurück.“ Jari Schenk wird fehlen, auf anderen Positionen wird rotiert, da sich im Training einige Spieler aufgedrängt haben.



SC Kirch-/Westerweyhe - TSV Jastorf (Mo., 15)

Der SCK (4.) scheint aus seiner Talsohle heraus zu sein. Der souveräne Auswärtssieg in Dannenberg war ein weiterer Beleg für diese These. Vor dem Spiel gegen den designierten Absteiger redet Harald Voigts aus dem Trainerteam nicht lange um den heißen Brei herum: „Wir sind natürlich ganz klar der Favorit und das wollen wir auch annehmen. Wir sind zurzeit ganz gut drauf und wollen und müssen das Spiel natürlich gewinnen.“ Voigts versichert, dass seine Elf den Gegner auf keinen Fall unterschätzen werde und fordert „100 Prozent Einsatz und Willen.“



Bei den Gästen setzte es zuletzt zwei derbe Pleiten mit 2:17 Toren. Trainer Marcel Claus erwartet auch bei der nächsten Station der TSV-Abschiedstour eine sehr schwere Aufgabe. „Für uns heißt es, dass die „Null“ steht so lange wie es geht. Und, wenn wir ein Tor bekommen, uns nicht so wie die letzten beiden Spiele abschlachten zu lassen.“ Personell sieht es ganz düster aus. „Ich bin froh, wenn ich elf Mann zusammenbekomme.“



TuS Liepe - SV Stadensen (Mo., 15)

Weiter im Negativstrudel steckt der SV Stadensen (10.), der aus den letzten fünf Spielen nur einen mickrigen Punkt ergatterte. Zuletzt beim 0:1 gegen Wriedel stimmte immerhin die Leistung.



An das Hinspiel gegen Liepe erinnert man sich beim SVS nur noch sehr ungern. Gegen eine ersatzgeschwächte Elf gab es nach schwacher Leistung ein 1:2. „So eine Leistung dürfen wir uns am Montag (10. April) auf jeden Fall nicht leisten. Wir wollen endlich mal wieder punkten, vor allem weil die Fans wieder mit uns mit dem Bus anreisen werden. Wir wollen sie endlich mal belohnen für die Unterstützung, die sie uns entgegenbringen, egal wie unsere Leistung war/ist“, sagt Jonas Hilmer, der aktuell den urlaubenden Trainer Marco Schulze vertritt. Personell sieht es beim Kreisvertreter besser aus als am Vorsonntag.

Die Lieper (13.) sind nun schon seit 13 (!) Spielen sieglos, müssen zudem am heutigen Sonnabend (8. April) im Kreispokal schon ran.