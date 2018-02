Spitzenreiter eine Nummer zu groß für den TVU

Der TVU (Steffen Schenk) konnte sich in der Anfangsphase noch gut durchsetzen gegen die HSG Heidmark (Nils Rosemann und Sebastian Pröhl), bekam dann aber mehr und mehr Probleme.

Uelzen - von Bernd Klingebiel. Handball-Landesligist TV Uelzen durfte nur rund 20 Minuten an einer Sensation schnuppern, dann zog Spitzenreiter HSG Heidmark bis zur Pause bereits vorentscheidend davon. Die "Black Owls" haben am Samstagabend ihr Heimspiel gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer mit 22:32 (11:18) Toren verloren.

Nach dem Ausgleichstreffer zum 11:11 von Hendrik Düver (22.) riss bei den Uelzenern der Faden. Trainer Herbert Mendrizik musste seine Start-Sieben nach und nach durchtauschen, der zweite Anzug saß an diesem Abend nicht so wie erhofft. Die körperlich starken Gäste hingegen hatten jederzeit Kraftreserven zu bieten. Mendrizik: "Wir müssen einfach alle Mann mal zusammen trainieren können. Dann hätten wir auch Heidmark zumindest an den Rand einer Niederlage drängen können."