TSV Jastorf ist in Natendorf auf Wiedergutmachung aus

Teilen

Saisonpremiere: Der SV Natendorf (Niklas Meyer) empfängt den TSV Jastorf. © De la Porte, Immo

Die einen sind auf Wiedergutmachung aus, die anderen wollen die gute Form des Saisonstarts bestätigen. Und wieder andere absolvieren am zweiten Spieltag der 2. Fußball-Kreisklasse Süd ihr erstes Saisonspiel.

VON MIKE MATHIS

Uelzen/Landkreis – Wie die SV Sperber Veerßen, die bei der SV Teutonia Uelzen II ihre Saisonpremiere hat. Die Gäste wollen nicht mit einer Niederlage starten, das Team von Trainer Oliver Kühn kann nach dem erfolgreichen Auftakt beim SV Holdenstedt II (3:0) eine kleine Serie starten.

Wer gegen wen? Der 2. Spieltag im Überblick 2. Kreisklasse Süd SSV Gusborn - SV Jelmstorf Freitag, 11. August, 19:30 TuS Ebstorf II - TuS Woltersdorf Sonntag, 13. August, 13:00 Teutonia Uelzen II - Sperber Veerßen So. 13:00 TV Rätzlingen - FC Oldenstadt So. 15:00 MTV Gerdau - SV Holdenstedt II So. 15:00 SV Natendorf - SV Jastorf So. 15:00 2. Kreisklasse Nord SV Eddelstorf - SV Karze So. 15:00

Der SV Natendorf greift ebenfalls zum ersten Mal in den Ligabetrieb ein und bekommt es mit dem TSV Jastorf zu tun. Dessen Trainer Marcel Claus fordert von seiner Mannschaft eine „Leistungssteigerung“ im Vergleich zur 1:4 Niederlage gegen den TuS Ebstorf II: „Ich will hier Einsatz sehen!“



Claus hadert, dass er Anfang der Woche nur neun Leute im Training zur Verfügung hatte: „Sechs sind im Urlaub, drei verletzt, das macht es schon echt schwer, eine Mannschaft aufs Feld zu bringen!“ Er selbst steht im Tor, weil einer seiner Keeper verletzt ist und Felix Ludwig sowie Lajos Plachetka kurzfristig abgesagt haben, nun doch nicht für Jastorf auflaufen werden. Der TSV sucht jetzt händeringend nach einem Keeper. Claus: „Es muss ja kein dritter Torwart irgendwo die ganze Zeit auf der Bank sitzen, wenn er bei uns spielen könnte.“



Spiel der Woche in der 2. Kreisklasse: TV Rätzlingen - FC Oldenstadt Der TV Rätzlingen will seinen Aufstiegsambitionen in der 2. Fußball-Kreisklasse im ersten Heimspiel der Saison gerecht werden. Mit dem FC Oldenstadt kommt am Sonntag (13. August, 15 Uhr) allerdings ein Gegner, der zum Saisonauftakt gewonnen hat. Der FCO schlug zuhause den MTV Gerdau mit 3:1. Rätzlingen hingegen strauchelte beim 2:2 in Gusborn. „Da einen 0:2 Rückstand aufzuholen, musst du aber auch erst mal schaffen“, würdigt Oldenstadts Übungsleiter Kevin Dähne die kämpferische Leistung der Rätzlinger. TVR-Co-Trainer Karsten Müller erwartet ein „schweres Spiel. Da haben wir uns letztes Jahr auch schon sehr schwergetan. Oldenstadt hat sich gut verstärkt. Das wird eine echte Herausforderung.“ Er stellt sich auf „ein Spiel auf Augenhöhe“ ein.

Dähne schiebt den Hausherren die Favoritenrolle zu: „Wir werden defensiver auftreten und auf Konter lauern. Mit einem Punkt könnten wir gut leben.“ Außerdem will er im Training besonders dir kritisierte Abschlussschwäche angehen: „Beim Saisonauftakt waren mehrere Eins-zu-eins-Situationen dabei, in denen unsere Spieler am gegnerischen Torwart scheitern. Das muss besser werden!“

Der TVR patzte in der Vorsaison daheim gegen Oldenstadt und verlor mit 0:2. Das Rückspiel gewann er mit 3:2. mm



Der MTV Gerdau startet trotz der Auftaktniederlage in Oldenstadt „zuversichtlich“ in die Partie gegen den SV Holdenstedt II. Die letzte Begegnung gegen das Team von Florian Schierwater sei „eng, aber erfolgreich gewesen“ (1:0), sagt der MTV-Trainer Sven Rose. Außerdem empfängt der TuS Ebstorf II den TuS Woltersdorf, der als erster Tabellenführer in den Klosterflecken kommt. TuS-Trainer Dennis Korn ist zuversichtlich: „Das ist eine große Herausforderung. Aber wir können extrem hohes Tempo spielen und die Jungs sind super kreativ. Wenn wir unsere Chancen besser nutzen, ist da einiges drin.“



Bereits am Freitagabend (11. August) reist der SV Jelmstorf zum SSV Gusborn. Beide Teams sind mit einem 2:2 in die Saison gestartet.

In der Nordstaffel fiebern die unglücklichen Pokalkämpfer des SV Eddelstorf (5:6 nach Elfmeterschießen gegen den SC Kirch-/Westerweyhe) der verspäteten Saisonpremiere entgegen. Gegner im ersten Heimspiel ist der SV Karze, der mit einem 2:1-Sieg gegen TuS Neetze II gestartet ist. Die in der Vorwoche abgesagte Partie bei Eintracht Lüneburg II holt der SVE am Freitag, 1. September, 19.30 Uhr nach.