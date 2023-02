Spieltag der Wahrheit: TVU-Frauen fordern Spitzenreiter Heidmark heraus

Von: Arek Marud

Der TVU (Anja Thomsen) hofft im Meisterschaftsrennen auf den ganz großen Wurf gegen Tabellenführer HSG Heidmark. © Zapieranski

Showdown im Dreikampf der Handball-Regionsoberliga der Frauen. Der TV Uelzen fordert Tabellenführer HSG Heidmark II heraus, der zunächst beim Drittplatzierten HSG Lachte-Lutter bestehen muss.

Uelzen/Landkreis - Spannung hoch drei in der Handball-Regionsoberliga, wo es am Sonnabend und Sonntag zu gleich zwei Topspielen kommt.

Regionsoberliga

HSG Heidmark II - TV Uelzen (Sonntag, 13)

Jetzt wird es richtig spannend! Der Tabellenzweite aus Uelzen gastiert beim Spitzenreiter HSG Heidmark II. Gewinnen die Gäste, bleiben sie im Titelrennen. Ansonsten könnte eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf fallen. Uelzen kommt derzeit auf 19:5 Punkte, Heidmark auf 20:2.

Für den TVU-Trainer Michel Ulbricht ist die Ausgangslage klar: „Die Favoritenrolle liegt klar bei der HSG, sie dominiert die Liga nach Belieben.“ Allerdings ist das Team an diesem Wochenende doppelt gefordert, spielt heute beim Tabellenführer HSG Lachte/Lutter (15:5), die ebenfalls noch Chancen auf den Titel hat und Heidmark als einige Mannschaft bisher besiegen konnte. Ulbricht: „Man könnte meinen, dass dies zu unserem Vorteil ausgelegt werden könnte. Ich glaube das eher nicht, denn an diesem Wochenende sind weder Heidmarks 1. Damen noch die A-Jugend im Einsatz, sodass man davon ausgehen kann, dass ein hochklassiger Kader auf dem Parkett antritt.“

Der Übungsleiter bleibt trotzdem gelassen. „Wir werden uns davon nicht beeindrucken lassen. Wir wollen weiter an unserer Entwicklung arbeiten und noch mehr Konstanz in unser Spiel bringen. Und das Tolle ist: Auf uns lastet kein Druck und wir können befreit aufspielen.“ Ulbricht sagt der HSG den Kampf an: „Wenn wir alle unsere Leistung über die komplette Spielzeit abrufen, dann kann uns keine Mannschaft schlagen.“ Es fehlen Lara Uhlenbrock und Viktoria Haufe.

Regionsliga

TV Uelzen II - Bardowick (Sonntag, 14)

Der TV Uelzen II kann sich mit einem Heimsieg über den Tabellenneunten TSV Bardowick im Mittelfeld festspielen und seine Siegesserie auf drei Spiele ausweiten. „Im Hinspiel taten wir uns ziemlich schwer und gewannen nur äußerst knapp mit 25:24. Der TSV spielt immer extrem lange Angriffe und nur dank einer starken Anja Thomsen (15 Treffer) konnten wir gewinnen“, erinnert sich TVU-Trainer Fynn Lauer. Die Uelzenerinnen gehen mit einem Handicap ins Spiel, konnten in dieser Woche nicht trainieren. Lauer: „Ich bin gespannt – aber zwei Punkte sind eigentlich Pflicht.“

SG Bleckede/Neetze – Bienenbüttel (Sonntag, 15)

Der TSV tritt zum ersten von zwei aufeinander folgenden Duellen gegen das punktlose Schlusslicht SG Bleckede/Neetze an. „Für uns wird es wichtig sein, dass wir gut ins Spiel kommen und aus einer sicheren Abwehr heraus viel Tempo machen können. Wir müssen im Angriff wieder besser auftreten, dann sollten die Punkte mit nach Hause genommen werden“, berichtet Spielerin Laura Schoop. Während Alina Rieth vor einem vorsichtigen Comeback-Versuch steht, müssen Eyleen Pfaue, Hanna Holdack, Nele Glander und Nina Fonfara passen. Der Einsatz von Leonie Szameitat steht auf der Kippe.

