„Im Spiel muss deutlich mehr kommen!“

Heide-Wendland-Liga: Stadtteams mit Heimspiel-Pack / Union hat etwas gutzumachen

+ Der FC Oldenstadt (links Miles Dreher) steht weiterhin mit dem Rücken zur Wand. Die Blau-Roten benötigen im Heimspiel gegen Lemgow/Dangenstorf dringend Punkte im Abstiegskampf, während der Tabellenfünfte SV Holdenstedt (Steven Langner, zuletzt zweifacher Torschütze beim 3:2-Sieg gegen Barskamp) gegen Woltersdorf selbstbewusst auftreten kann. Foto: m. klingebiel

Uelzen/Landkreis – In der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland hoffen der FC Oldenstadt (gegen die SV Lemgow/Dangenstorf), der SC 09 Uelzen (gegen TuS Barskamp) und der SV Holdenstedt (gegen TuS Woltersdorf) am 13. Spieltag in ihren jeweiligen Heimspielen auf Punkte.