Spiel in Liepe abgebrochen: Böddenstedts lange Fantour wird zum Kurztrip

Teilen

Das Wort Kurztrip mit neuer Bedeutung: Die Fans des VfL Böddenstedt und die Mannschaft fuhren gemeinsam im Bus die rund 70 Kilometer zum Duell beim TuS Liepe, doch die Partie wurde nach halbstündiger Spielzeit abgebrochen. © Privat

Was wäre der Fußball ohne die Fans? Beim VfL Böddenstedt ging gleich eine ganze Busladung mit auf Auswärtsfahrt.

Uelzen/Landkreis – Kicker des VfL Suderburg zeigten ihre Verbundenheit mit den Handballern des TV Uelzen. Sie feuerten den Landesliga-Spitzenreiter bei dessen Gastspiel in Braunschweig an. Und die Black Owls revanchierten sich schon am nächsten Tag.

Dritte Halbzeit und zwei Spitzenspiele

Der TuS Wieren und der TSV Suhlendorf gönnten sich nach ihrem Duell der 1. Kreisklasse Süd (3:0) eine gemeinsame dritte Halbzeit im Klubheim des TuS. Dort wurde zusammen Grillgut verspeist und das Bundesliga-Spitzenspiel der Dortmunder gegen die Bayern verfolgt. Bereits vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie hatten sich die beiden Teams zu diesem Event verabredet, jetzt erst wurde Vollzug gemeldet. Die Wierener hatten am Sonntag noch einen weiteren Termin. Trainer Mike Schneider hatte an seinem Wohnort Westerweyhe zum Frühschoppen eingeladen. Anschließend ging es für die Kicker des Tabellenvierten zum Spitzenspiel der Liga zwischen dem SC Kirch-/Westerweyhe und TSV Wriedel (3:3).



Böddenstedter Fans auf Kurztrip

Normalerweise dauert ein Fußballspiel 90 Minuten. In Liepe war das allerdings nicht der Fall, denn die Partie gegen den VfL Böddenstedt endete auf Wunsch der Gastgeber bereits nach deren 30. Ein Spieler der Gastgeber hatte sich schwer am Knie verletzt, die Partie war beim Stande von 2:0 für die Böddenstedter mehr als halbe Stunde lang unterbrochen (AZ berichtete). Die Fans des VfL, die erstmalig mit der Mannschaft im Bus anreisten, ließen sich von der kurzen Spieldauer die gute Laune aber nicht vermiesen. „Die Plätze im Bus waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Die Mannschaft hat als Dankeschön natürlich alle Getränke gesponsert“, sagte Spielertrainer Justin Reeger.



Diesmal selbst ein Einwechselspieler: Stadensens Karsten Olschewski (51, vorn) feierte beim 3:1-Sieg der Rot-Weißen in Oetzen ein Comeback. © Immo de la Porte

Stadenser Comebacker mit guten Auftritten

Das letzte Aufgebot des SV Stadensen sorgte bei der Auswärtspartie bei der SVG Oetzen/Stöcken für zwei personelle Überraschungen. Zum einen musste Oldie Karsten Olschewski mit seinen 51 Jahren 50 Minuten lang ran, und dann feierte Sören Obst nach langer Verletzungspause und nur einmaligem Training sein Comeback. Olschewski spielte als rechter Außenverteidiger beim 3:1-Auswärtssieg. „Er hat’s gut gemacht“, , erklärte Trainer Marco Schulze. „Karsten hat lange nicht gespielt, trotzdem ist er sehr trainingsfleißig auch in seinem hohen Alter. Und hat er irgendwie auch mal verdient, zu kicken“, erklärte der Coach. Schulze brachte zur zweiten Halbzeit dann auch noch Sören Obst als Innenverteidiger. „Er hat seine Sache auch gleich gut gemacht“, lobte Schulze.



Suderburger Freundschaft mit den Black Owls

Auf einen weiten Fan-Weg begaben sich vier Bezirksliga-Kicker des VfL Suderburg. Max Schröder, Christian Pautzsch, Jonas Boehnke und Till Bödecker fuhren nach Braunschweig, um die Landesliga-Handballer des TV Uelzen bei ihrem Spiel gegen den MTV III (34:31-Sieg) zu unterstützen. Hintergrund: Zwischen den VfL-Kickern und den Black Owls herrscht eine Team-Freundschaft. So revanchierten sich einige TVU-Akteure tags darauf. Sie feuerten den VfL im Bezirksliga-Heimspiel gegen TuS Reppenstedt (1:1) an. dlp, as, kl