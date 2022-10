FC Oldenstadt in „Wochen der Topspiele“

Von: Aron Sonderkamp

Abklatschen, einschwören, abliefern: Der SV Natendorf stellt sich gegen den FC Oldenstadt auf eine Partie mit intensiv geführten Duellen ein. © M. Klingebiel

Frisch in die 2. Fußball-Kreisklasse aufgestiegen, jetzt im Spitzenfeld der Tabelle festgebissen. Der FC Oldenstadt will auch nach der Partie am Sonntag gegen den SV Natendorf noch oben mitmischen.



Uelzen/Landkreis – „Nach der aus unserer Sicht besten Saisonleistung wollen wir unbedingt nachlegen und alles raushauen“, drückt Ingo Wahrmann, Coach des FC Oldenstadt nach dem 5:1-Erfolg gegen Gusborn weiter aufs Gaspedal. Dabei sei das Heimspiel gegen den SV Natendorf nur der Auftakt zu einer Serie harter Aufgaben. „Diese Woche Natendorf, nächste Himbergen und dann Römstedt. In diesen Wochen der Topspiele wollen wir gut starten und dann mal sehen, was unterm Strich bleibt.“ Dabei sei genau bekannt, wie unbequem der SVN zu bespielen sei. Ein Kompliment, das SVN-Coach Florian Taxhet gern zurückgibt: „Punktspiele gegen Oldenstadt waren immer sehr intensiv geführte Duelle. Darauf stellen wir uns auch dieses Mal ein.“ In der Tabelle stehe der FCO gut da und wolle daher wohl auch am Sonntag vornweg marschieren. Taxhet: „Wir versuchen, uns mit so gut es geht zu verkaufen.“

Auch der zweite Aufsteiger, SV Holdenstedt II, schlägt sich bisher sehr gut. Die Lila-Weißen stehen auf Platz sieben und sind in Schlagdistanz zu den Top drei. Zuletzt gab es zwei deutliche Siege (4:1 gegen Gerdau, 4:2 gegen Karwitz). Also dürfte auch der TuS Ebstorf II gewarnt sein, wenn er bei der Bezirksliga-Reserve gastiert Der TuS steht nur einen Punkt hinter Holdenstedt.



Der SV Jelmstorf ist mit insgesamt fünf Niederlagen (drei davon in den letzten drei Partien) nicht gut in die Saison gestartet. Um nicht in den Abstiegskampf zu rutschen, sollte zu Hause gegen den MTV Römstedt II wieder etwas Zählbares her. Die Gäste ließen nach einem starken Saisonstart zuletzt Federn (drei Pleiten in den letzten vier Partien) und wollen den Anschluss an die Spitze nicht verlieren.



Mit einem Spiel in der Hinterhand könnte der formstarke SV Ostedt bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Himbergen herranrücken. Dafür muss jedoch ein Sieg gegen den Tabellensechsten, SSV Gusborn her.



Der bisher erst einmal geschlagene MTV Himbergen will dagegen beim TV Rätzlingen keine Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen lassen.

Spiel der Woche: MTV Gerdau - TSV Groß Hesebeck/Röbbel

Das Kellerduell schlechthin steht an. Der Tabellenvorletzte MTV Gerdau (drei Punkte, 9:34 Tore) empfängt das Schlusslicht TSV Groß Hesebeck/Röbbel (null Zähler, Torverhältnis von 7:50). Ab 15 Uhr rollt am Sonntag der Ball. Dann will der MTV an die Leistung vom 3:4 gegen Ebstorf II aus der Vorwoche anknüpfen. „Wir haben aus einer durch Verletzungen und Krankheit dezimierten Mannschaft einiges rausgeholt und hätten auch einen Punkt verdient gehabt“, ist sich Gerdau-Coach Sven Rose sicher. Die Marschrichtung für das Abstiegsduell ist also klar: „Wir wollen unbedingt die nächsten drei Punkte der Saison einfahren.“ Mit dem Einsatz und Willen der letzten Spiele solle das auch möglich sein. Rose: „Den Glauben haben wir zum Glück noch nicht verloren.“



Beim TSV ist die Lage nochmal dramatischer. Nach zehn Runden ist noch immer nichts Zählbares auf dem Konto. Zudem mussten die Gäste bereits zwei Partien aufgrund von Personalmangel kampflos abgeben. Coach Tim Schröder gibt jedoch Entwarnung: „Personell sieht es bei uns etwas besser aus.“ Grund für überschwänglichen Optimismus ist das jedoch nicht: „Wir haben sprichwörtlich die Sch... am Schuh und viele Rückschläge erlitten. Wir werden aber alles in die Partie reinschmeißen und hoffen auf ein gutes Ergebnis und die ersten Punkte.“ Sich dabei auf den kommenden Gegner einzustellen, findet Schröder aber ebenfalls alles andere als leicht: „Gerdau ist immer eine Wundertüte.“ as



Der 11. Spieltag:

SV Holdenstedt II - TuS Ebstorf II (So., 13 Uhr), SV Jelmstorf - MTV Römstedt II (So., 14 Uhr), SV Karwitz - SV Veerßen, MTV Gerdau - TSV Groß Hesebeck/Röbbel, SV Ostedt - SSV Gusborn, FC Oldenstadt - SV Natendorf, TV Rätzlingen - MTV Himbergen (alle So., 15 Uhr).