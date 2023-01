Sieg beim Thomasburger Winterzauber: Sperber Veerßen sorgt für dicke Überraschung

Hallenfußball

Überraschungssieger beim Thomasburger Winterzauber. Außenseiter Sperber Veerßen jubelt mit einigen Fans.

Sperber Veerßen hat völlig unerwartet das Hallenfußball-Turnier „Thomasburger Winterzauber“ in Neetze gewonnen.

Neetze/Uelzen-Veerßen – Denkwürdiger Auftritt der Fußballer von Sperber Veerßen. Trotz dreier Startniederlagen hat das Team aus der 2. Kreisklasse das Hallenfußball-Turnier „Thomasburger Winterzauber“ in Neetze gewonnen.



Bei ihrem ersten Hallenauftritt seit vielen Jahren gab es auf Anhieb den Turniersieg. „Ich habe das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht bekommen“, berichtet Sperbers Trainer Oliver Ecke, der mit diesem Ausgang nicht im Ansatz gerechnet hatte. Und schon gar nicht nach dem verkorksten Start. Veerßen verlor die ersten drei Vorrundenspiele mit jeweils einem Tor Unterschied und brauchte im letzten Match gegen den Dahlenburger SK einen Sieg, um wenigstens als Vierter der 5er Gruppe A weiterzukommen. Der 3:2-Sieg war so etwas wie die Initialzündung für die absolut unerfahrene Sperber-Mannschaft. „Es ist eine Ewigkeit her, dass wir in der Halle mal gespielt haben“, schildert Ecke.



Fortan gehörten dem Außenseiter die Schlagzeilen. Im Viertelfinale wurde Neetze II als Erstplatzierter der Gruppe B im Neunmeterschießen besiegt. Die Entscheidung vom Punkt brachte auch das siegreiche Halbfinale gegen Luhdorf/Roydorf. Im Endspiel wurde Breese/Langendorf II nach Neunmeterschießen besiegt und der Überraschungstitel perfekt gemacht. Ecke: „Die Jungs und ich waren stolz.“ am