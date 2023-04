Sechs Treffer von Mick Laese: Schlusslicht Sperber Veerßen II feiert 9:2-Erfolg über SV Hanstedt

Von: Arek Marud

Sechsfacher Torschütze für Sperber Veerßen: Mick Laeser (rechts). © Freier Mitarbeiter (Archivfoto)

Debakel und empfindlicher Dämpfer für den SV Hanstedt im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Kreisklasse West. Der Tabellenvorletzte kam beim Schlusslicht SV Sperber Veerßen mit 2:9 unter die Räder.



Uelzen/Landkreis – Mann des Spiels war der sechsfache Torschütze Mick Laeser, der nach Hanstedts Führungstor durch Ramzi Smari (6.) fünf Treffer in Folge erzielte. Zur Pause stand es allerdings nur 2:1 für Veerßen, das in dieser Partie so viele Tore erzielte, wie in den 16 davor insgesamt.

Nutznießer des Hanstedter Patzers war die SG Rosche/Suhlendorf/Wellendorf II, die durch den überraschenden 2:0-Sieg beim TSV Wriedel II ihren Vorsprung auf die auf dem vorletzten Tabellenplatz rangierenden Hanstedter auf drei Zähler ausbaute. Die früheren Spieler der 1. Herren, Arjan Meyer (52.) und Hendrik Schierwater (79.), erzielten die SG-Tore.



An der Tabellenspitze musste der SV Eddelstorf erneut passen. Nach der Hanstedter Spielabsage in der Vorwoche trat nun der SC Uelzen II wegen Spielermangels (nur sieben einsatzfähige Akteure) kurzfristig nicht an. Die Blau-Gelben wollten extra mit einer eigenen Jugendmannschaft auflaufen und hinterher gemeinsam essen. „Aber das können wir ja beim nächsten Spiel machen“, sagte Trainer Christof Gatzka.



Im Kampf um den Vizetitel besiegte der TuS Ebstorf II (2.) den SC Kirch-/Westerweyhe mit 2:1 und hat fünf Spieltage vor Saisonende fünf Zähler Vorsprung auf den SCK.



TuS Ebstorf III - SC Kirch-/W’w. II 2:1 (0:1)

. Tore: 0:1 Ulfik (41.), 1:1 Swit (79.), 2:1 Salim (85.).



TSV Wriedel II - SG Rosche/S./W. II 0:2 (0:0)

. Tore: 0:1 Meyer (52.), 0:2 Schierwater (79.).



Union Bevensen II - MTV Barum II 2:3 (1:0)

. Tore: 1:0 Ziegenfuß (22.), 1:1 Bennewitz (52.), 1:2 Schön (70.), 2:2 Ziegenfuß (89.), 2:3 Hackbarth (90.).



Sperber Veerßen II - SV Hanstedt 9:2 (2:1)

. Tore: 0:1 Smari (6.), 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 Laeser (14., 25., 66., 68., 70.), 6:1 Alharere (78.), 6:2 Muhumed (80.), 7:2 Alharere (85.), 8:2 Laeser (88.), 9:2 Kosiello (90.).



TSV Bienenbüttel II - Lüder/Bod. II/Solt. 5:2 (1:0)

. Tore: 1:0 Wegner (Strafstoß/45.), 2:0 Blumenthal (71.), 2:1 Norden (76./Eigentor), 3:1, 4:1 Lange (82., 85.), 4:2 Kreutzmann (86.), 5:2 Anders (90.+6).