Specht trifft in letzter Sekunde zum Sieg - 29:28!

Handball: TV Uelzen setzt seine Erfolgsserie auch gegen den TSV Wietzendorf fort / Dreimal Rot gegen die Gäste

+ © Bernd Klingebiel Was für ein Akt! Der TVU (Steffen Schenk) erkämpfte sich letzter Sekunde den Sieg gegen den TSV Wietzendorf. © Bernd Klingebiel

Uelzen - von Bernd Klingebiel. Das war unglaublich! Handball-Landesligist TV Uelzen hat am Samstagabend im Heimspiel gegen den TSV Wietzendorf den sechsten Sieg in Folge eingefahren und sich bis auf Weiteres auf den zweiten Tabellenplatz verbessert. Nach drei Disqualifikationen gegen die Gäste in der Schlussphase verwandelte Johannes Specht einen Siebenmeter in der letzten Sekunde zum 29:28-(14:15)-Endstand.