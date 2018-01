Spannung nach Startpleite

Die JSG Aue Soltendieck um Trainerin Rita Schumann (vorn links) verteidigte ihren Titel bei den B-Juniorinnen und kämpft am kommenden Sonntag um die Bezirksmeisterschaft. Foto: Salge

rs Rosche/Landkreis. Die B-Juniorinnen der JSG Aue Soltendieck haben ihren Titel bei den Futsal-Kreismeisterschaften verteidigt. Am kommenden Sonntag vertreten sie Uelzen bei den Bezirksmeisterschaften in Rotenburg.

Am dritten und letzten Spieltag in der Roscher Sporthalle sorgte der favorisierte Tabellenführer im Titelrennen unfreiwillig für Spannung. Nach einer Auftaktniederlage rückte der MTV Dannenberg den Soltendieckerinnen dicht auf die Pelle. Beide Teams standen punktgleich an der Tabellenspitze, dahinter witterten die JSG Gerdautal und JSG Ilmenautal Morgenluft.

Doch Dannenberg und Gerdautal schwächelten in den folgenden Spielen. Ilmenautal sah plötzlich die große Chance, noch erfolgreich ins Meisterrennen einzugreifen und den Drei-Punkte-Rückstand auf Soltendieck wettzumachen. Die JSG Aue aber hatte mittlerweile ihre Normalform wiedergefunden und eilte der Titelverteidigung entgegen.