Spannendes Erlebnis für Aufsteiger TSV Bienenbüttel

Von: Aron Sonderkamp

Teilen

Selbstbewusster Aufsteiger TSV Bienenbüttel (hinten von links): Joshua Kantor, Dominic Fölsch, Paul Jacobs, Hendrick Kreye, Julius Franke, Lucas Krahn, Axel Möller; vorne: Gerd Peter Meyer, Janos Böhme, Ruben Zaiser, Marten Zaiser, Tibor Skretzka, Florian Kehle und Jost Klippe. © Privat

Zwei Saisons der Superlativen liegen hinter den Handballherren des TSV Bienenbüttel. Zweimal in Folge stieg der TSV auf und wagt nun das große Abenteuer in der Regionsoberliga.

Bienenbüttel – Der TSV Bienenbüttel setzte in der Saison 2021/22 da an, wo der TSV nach dem Aufstieg aus der Regionsklasse aufgehört hatte. Nach 14 Regionsliga-Spielen, elf Siegen und drei Niederlagen ging der Jubelsturm nahtlos weiter. Jetzt bleibt abzuwarten, wo die Reise in der Regionsoberliga hingeht: „Nachdem der direkte Durchmarsch durch die Regionsliga gefeiert wurde, fällt es schwer, für die kommende Saison eine Prognose abzugeben“, erklärt der TSV-Spieler Janos Böhme.

Eins ist jedoch sicher: „Die Zugehörigkeit zur Regionsoberliga ist aber für uns und den kleinen Handballstandort Bienenbüttel ein neues und spannendes Erlebnis, welches wir inklusive der neuen und unbekannten Gegner genießen werden.“ Mit dem exakt gleichen Mannschaftsgefüge (keine Ab- und Neuzugänge) will der eingeschworene Haufen den Klassenerhalt eintüten. Dabei soll aus einer 5:1-Deckung der Erfolg in der ersten oder zweiten Welle gesucht werden. „Wir sind nicht so hochgewachsen, haben nicht den einen Shooter. Wenn die Deckung steht, müssen wir es spielerisch lösen.“



Da die Ilmenauhalle inzwischen seit Jahren nicht mehr als Heimspielstätte dienen kann, wird der TSV seine Spiele in Bad Bevensen und Ebstorf austragen. Böhme: „Trotzdem freuen wir uns, vor unseren treuen Fans, die häufig als so etwas wie zusätzlicher Spieler neben dem Spielfeld agieren, einige Gegner vor eine schwere Prüfung stellen zu dürfen.“



Trainiert wird ebenfalls in Bad Bevensen. Nur bei einer von zwei Wocheneinheiten stehe nicht die ganze Halle zur Verfügung, erklärt Böhme. So sei das Ganze zumindest bis zum Winter gut zu planen. Danach ist Neetze als Trainingsort im Gespräch.



TSV Bienenbüttel Regionsoberliga Abgänge: keine. Neuzugänge: keine. Saisonziel: Klassenerhalt. Kader/Tor: Joshua Kantor, Gerd Peter Meyer. Außen: Ruben Zaiser, Marten Zaiser, Janos Böhme, Tibor Skretzka, Florian Kehl, Jost Klippe. Rückraum: Steffen Zaiser, Julius Franke, Lucas Krahn, Paul Jacobs. Kreis: Hendrick Kreye, Dominic Fölsch. Trainer: Axel Möller, Torwarttrainer: Jascha Huntenburg.