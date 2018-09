TuS sorgt für 4:0-Knaller

Bodenteich läuft mit 75-jähriger Innenverteidigung auf

+ © Marud Starker Auftritt: Der zweifache Torschütze Marcel Peters (Nr. 21), Max Möller (16) und Timo Westerfeld (16). © Marud

kl Melbeck/Bad Bodenteich. Der TuS Bodenteich hat seine klar aufsteigende Form eindrucksvoll unterstrichen. Zum Auftakt des 8. Spieltages in der Fußball-Bezirksliga feierten die Blau-Weißen am Freitagabend in Melbeck beim SV Ilmenau einen hochverdienten 4:0-Sieg.