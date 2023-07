Sören Bertram: „Ich kann und möchte noch auf Profiniveau spielen“

Von: Bernd Klingebiel

Teilen

Sören Bertram ist zurück im Uelzener Fußball! Der Profi unterstützt ab sofort seinen Heimatverein Teutonia Uelzen offiziell in den Bereichen Sponsoring und allgemeine Beratung.



Uelzen – Erste Verdienste hat Bertram sich bereits erworben. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass die Blau-Gelben zur kommenden Saison nun doch eine selbstständige 2. Herren in die Meisterschaft der 2. Kreisklasse Süd schicken. Ein eigener Unterbau ist ein wichtiger Stützpfeiler, damit die SV Teutonia auch im nächsten Sommer die formalen Voraussetzungen für Landesliga-Fußball der 1. Herren erfüllt. Bertram: „Ich habe die ganzen Tage wie wild telefoniert, es geht um das Wohl des Vereins!“

Für die Mannschaft von Trainer Achim Otte wird das Ziel Klassenerhalt aber auch sportlich noch herausfordernder werden: Die Anzahl der Landesliga-Absteiger steigt um einen auf sechs – ein Drittel der Staffel muss am Saisonende runter!



Sören Bertram will Team und Klub mit seiner geballten Erfahrung und Kompetenz zur Seite stehen. „Weil Teutonia mein Heimatverein ist und ich sowieso bei jedem Heimspiel dabei bin“, erklärt er sein Engagement. Nach dem Tod seines Opas Dieter „Butz“ Bertram im Frühjahr, der eine Torwart-Legende ist und sich Zeit seines Lebens um Vereinsinteressen kümmerte, „sehe ich es ein bisschen als meine Berufung an, Teutonia zu helfen.“



Gemeinsam mit André Kobus (Sponsoring, Scouting, Kaderplanung) und Kevin Drewes (Sponsoring, Scouting) stellt sich Teutonia im Management neu auf. Zudem hat sich Chefcoach Achim Otte mit seinem viertligaerfahrenen Sohn Alessandro (25) weiteren Fußballsachverstand an Bord geholt. Der US-Student unterstützt mit Videoanalysen von Spielen und Spielern (AZ berichtete).



Bertram möchte bei Teutonia auch selbst Erfahrungen sammeln. „Ich kann es mir durchaus vorstellen, später in einer Managerposition zu arbeiten“, sagt er. Zunächst aber will der 32-Jährige seine Karriere auf dem Rasen fortsetzen. Zwar nicht als Spieler von Teutonia („Stand jetzt ist das deutlich nicht geplant“), sondern weiterhin im bezahlten Fußball. Bertram: „Ich kann und möchte noch auf Profiniveau spielen.“



Wohin ihn der Weg dabei führen wird, ist noch offen. In seinem zweiten Jahr beim VfL Osnabrück kam er wegen eines Waden- und Schienbeinbruchs nicht mehr zum Zuge. Ende Juni lief sein Vertrag bei dem Zweitliga-Aufsteiger aus.

Mein Lebensmittelpunkt wird weiterhin in Uelzen sein. Das ist meine Stadt. Hier lebt meine komplette Familie, leben meine gesamten Freunde. Ich bin sehr stolz, Uelzener zu sein, und freue mich sehr, hier wieder wohnen zu können.

Seine Tätigkeit für Teutonia sei nicht davon abhängig, bei welchem Klub er einen neuen Vertrag unterschreibt. Bertram: „Da sehe ich keine Probleme. Mein Lebensmittelpunkt wird weiterhin in Uelzen sein. Das ist meine Stadt. Hier lebt meine komplette Familie, leben meine gesamten Freunde. Ich bin sehr stolz, Uelzener zu sein, und freue mich sehr, hier wieder wohnen zu können.“



Bertrams Engagement sorgt bei Blau-Gelb für Aufbruchstimmung. Vereinssprecher Dennis Flügge: „Sören und ich kennen uns schon aus der F-Jugend. Wir sind dann zusammen zum FC St. Pauli gegangen. Seitdem ist der Kontakt nie abgerissen. Ich bin total happy, dass Sören uns ab sofort unterstützt und richtig frischen Wind und gute Ideen in den Laden bringt.“ Gemeinsam mit André Kobus und Kevin Drewes haben wir ein richtig gutes Trio, das sich bei uns um Sponsoring und andere Themen kümmert.“



Dennis Flügge bereitet Abschied vor: „Ich muss da leider vom Gas“

Bei Teutonia Uelzen dreht sich auf Führungspositionen und im Management das Personalkarussell. Im AZ-Interview hellt Vereinssprecher Dennis Flügge die Hintergründe auf.



az-online: Herr Flügge, nach unseren Informationen haben Sie dem Vorstand mitgeteilt, nicht noch einmal für das Amt des 2. Vorsitzenden zu kandidieren – und die Verantwortung für die Bereiche Sport, Sponsoring und Kommunikation abzugeben. Warum?

Dennis Flügge: Ich lebe in Hamburg und fahre pro Strecke zwei Stunden nach Uelzen. Das allein ist schon viel. Hinzu kommt aber vor allem die hohe Belastung durch meinen sehr zeitintensiven Job sowie geänderte Rahmenbedingungen im privaten Bereich. Dadurch werde ich den Verantwortungen bei Teutonia nicht mehr in dem Maße gerecht, wie es nötig ist. Auch wenn es mir im Herzen wehtut: Ich muss da also leider vom Gas.



Wer wird Ihr Nachfolger?

Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, genau den bis zur nächsten Jahreshauptversammlung zu finden. Ich finde es nicht gut, wenn man einfach von heute auf morgen seine Zelte abbricht, das ist nicht meine Art. Deswegen übergebe ich nun step-by-step meine Aufgaben. Mit André Kobus konnte ich vor einigen Monaten bereits einen extrem engagierten Teutonen reaktivieren. Mit Kevin Drewes sowie nun mit Sören Bertram sind zwei weitere absolute Top-Leute Teil dieses neuen Teams, denen ich schon jetzt einige Aufgaben übergeben habe.



Mit dem Trio gibt es also weitere Unterstützung im Sponsoring. Warum diese Personaloffensive in diesem Bereich?

Die Zusammenarbeit mit Partnern ist für einen ehrenamtlich geführten Verein wie Teutonia extrem wichtig. Nur durch unsere Partner können wir in der Form existieren und im Herrenbereich Landesliga-Fußball anbieten. Deswegen gilt es, vor allem in diesem Bereich noch härter zu arbeiten und Partner von uns zu überzeugen. Hierfür brauchen wir nicht nur gute Ideen, an denen mangelt es meistens nicht, sondern vor allem Macher wie André Kobus, Kevin Drewes und Sören Bertram.