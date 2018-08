Skandalspiel in Oldenstadt: Kopfnuss gegen den Schiedsrichter!

Heide-Wendland-Liga: MTV Dannenberg sorgt für Spielabbruch nach vier Mal „Rot“

+ © Michael Klingebiel Der gerade vom Platz gestellte Dannenberger Torwart Johannes Böde (Mitte) diskutiert nach dem Spielabbruch mit Schiedsrichter Jonas Schulz und seinem Gespann. © Michael Klingebiel

mk Uelzen/Landkreis. Hammerfester Eklat am 3. Spieltag in der Heide-Wendland-Liga: Die Partie in Oldenstadt wurde zehn Minuten vor Schluss beim Stande von 2:1 für den FCO abgebrochen.