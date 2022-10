Hallenfußball: TuS Ebstorf gibt grünes Licht für den 34. Budenzauber

Von: Arek Marud

Teilen

uel_vwd5207d7a4090d3b3d89565e7413a9e170.jpg © De La Porte

Es ist eine Nachricht, auf die viele Fans des Hallenfußballs gewartet haben. Der TuS Ebstorf wird am Freitag, 30. Dezember, den 34. Budenzauber ausrichten.

Ebstorf - Während andernorts (etwa im benachbarten Kreis Gifhorn) die ersten Turniere bereits wieder wegen Coronabedenken und der ungewissen Lage im Winter abgesagt werden, haben sich die Ebstorfer für eine Austragung ihres Traditionsturniers einen Tag vor Silvester (16.30 bis 23 Uhr) entschieden.

Organisator Hartmut Jäkel hat sich klar positioniert. „Ich verstehe die Diskussion nicht mehr. Wenn man Oktoberfest mit 12000 Besuchern in einem Zelt veranstalten kann, kann man ja wohl auch ein Hallenturnier ausrichten“, spielt er auf die Wiesn in München an, wo allerdings anschließend die Infektionszahlen rapide stiegen.



Unterhaltungen mit Trainern der teilnehmenden Mannschaften hatten Jäkel ermutigt. „Alle waren sofort bereit und begeistert. Sie sagten mir in den Telefongesprächen, endlich mal wieder ein Hallenturnier. Der Hallensport ist wieder da.“



Der TuS Ebstorf als Ausrichterverein hatte wegen der Weihnachtsferien beim Landkreis einen Austragungsantrag gestellt. Inzwischen liegt eine Genehmigung vor.



Gespielt wird wie gewohnt in drei Vierergruppen mit anschließender Zwischenrunde und den Finalspielen. Neben Landesligist Teutonia Uelzen sind alle sieben Uelzener Bezirksligisten (Emmendorf, Bodenteich, Barum, Suderburg, Holdenstedt, Römstedt, Rosche) dabei. Dazu die Kreisligisten TuS Ebstorf und SV Molzen sowie der TSV Wriedel (1. Kreisklasse). Neu ist lediglich der VfL Böddenstedt als Aufsteiger in die 1. Kreisklasse. „Ein junges, aufstrebendes Team“, freut sich Jäkel auf den Underdog.



Nachdem das Turnier 2019 wegen Sanierungsarbeiten in der Ebstorfer Sporthalle in die Sporthalle der ehemaligen Pestalozzischule am Emsberg in Uelzen ausweichen musste, anschließend zweimal wegen Corona abgesagt wurde, wird es nun in Ebstorf stattfinden. Geplant ist auch wieder ein Außenbereich mit der Liveübertragung der Spiele.