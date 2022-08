3:1-Auswärtsgala in Römstedt: SV Rosche feiert ersten Saisonsieg

Von: Arek Marud

Rosches Torwarttrainer Johann Egel jubelt nach dem dritten Roscher Tor. © Marud

Überraschung in der Fußball-Bezirksliga. Der SV Rosche hat am Sonnabend die ersten Saisonpunkte geholt und einen echten Coup beim 3:1-Erfolg in Römstedt gelandet.

Römstedt - Dank einer leidenschaftlichen Leistung feierten die Roscher nach zwei Auftaktniederlagen einen unerwarteten Befreiungsschlag und siegten dank der Tore von Jan-Luca Riechers (14.), Joel Grefe (67.) und des eingewechselten Paul-Kester Schulz (71.). Für die überlegenen, aber im Abschluss glücklosen und am Ende kopflos anrennenden Römstedter verkürzte Niklas Witzke auf 1:3 (76.). „Ich bin mega stolz“, erklärte Rosches Trainer Pascal Kläden nach einer überragenden kämpferischen Leistung.

Die Gäste hatten zweimal Glück. Den Latte-Unterkante-Schuss des Römstedters Jeremy Fritz zu Beginn des Spiels sahen vielen hinter der Torlinie. Der überragende SVR-Keeper Pascal Borck parierte nach 60 Minuten beim Stande von 1:0 für Rosche einen Strafstoß gegen Cedric Ziegenfuß.