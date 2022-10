6:0-Sieg: MTV Barum zaubert vor der Pause

Von: Arek Marud

Klopfender Jubel: Selina Schulz (links) und Marie-Luise Meißner feiern Barums sechstes Tor. © Arek Marud

Gala-Vorstellung des MTV Barum. Nach Wochen der Erfolglosigkeit feierten die Oberliga-Fußballerinnen einen fulminaten 6:0 (4:0)-Sieg gegen R-W Göttingen.

Barum – Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Die Barumerinnen feierten am 8. Spieltag ihren zweiten Saisonsieg und lieferten in den ersten 45 Minuten ein perfektes Spiel zum 4:0-Pausenstand ab. „Es ist Jahre her, dass wir so ein Halbzeitergebnis hatten. In der ersten Hälfte hat alles funktioniert“, war Trainer Bernd Wischnewski begeistert. Sein Team war gegenüber den Vorwochen nicht wiederzuerkennen und strotzte vor Spielwitz mit drei toll herausgespielten Treffern. Beim 2:0 legte Marie-Luise Meißner quer auf die überragende Laura Alvermann. Das 4:0 fiel nach starker Kombination durch Marie-Luise Meißner nach Zuspiel von Selina Schulz. Das 5:0 bereitete Alvermann mit energischem Nachsetzen an der Grundlinie vor. Schulz vollstreckte per Direktabnahme.

Tore: 1:0 Kulaczewski (9.), 2:0 Alvermann (27.), 3:0 Kulaczewski (37.), 4:0 Meißner (38.), 5:0 Schulz (78.), 6:0 Alvermann.