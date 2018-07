Sieg mit Kükenabwehr

Mölders-Cup: FCO und Rosche im Finale

+ © Marud Mit Vollspann Richtung Finale und gen Oldenstädter Fußball-Himmel: FCO-Spieler Finn-Jasper Ruttkowski (rechts) macht’s mit Gewalt. Der Molzener Steffen Meier versucht im Sprung, den Schuss im Mittelfeld abzublocken und wird dabei fast abgeschossen. © Marud

am Uelzen-Oldenstadt. Gastgeber FC Oldenstadt und Bezirksligist SV Rosche bestreiten am Sonntag das Endspiel beim FCO-Mölders-Cup. Am Freitagabend setzte sich der FCO mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen den SV Molzen durch. Rosche bezwang Germania Ripdorf mit 2:0.