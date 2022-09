4:2-Sieg gegen Jelmstorf: Ebstorer Viererpack in 22 Minuten

Ins Stolpern gerieten die Jelmstorfer (Jan-Eike Burmester) in Ebstorf (hier mit Jan Christopher Ewert). Die TuS-Reserve siegte nach einer furiosen ersten Halbzeit mit 4-2 Toren. © Michael Klingebiel

Dank des dritten Sieges in Folge hat der MTV Himbergen am sechsten Spieltag der 2. Fußball-Kreisklasse Süd die Tabellenführung übernommen.

Von Immo de la Porte und Arek Marud

Uelzen/Landkreis - Der MTV siegte 2:1 in Natendorf und profitierte gleichzeitig von der Niederlage des bisherigen Ersten SSV Gusborn, der gegen den MTV Römstedt II mit 1:3 den Kürzeren zog. Die Römstedter bleiben weiterhin ungeschlagen, verbesserten sich auf Rang zwei. Der SV Ostedt rief nach dem Sieg gegen Oldenstadt auch gegen den SV Karwitz eine gute Leistung ab, gewann mit 4:1. Dabei stand das spätere Endergebnis bereits zur Pause fest. Jannik Gill traf für den SVO sowohl ins eigene als auch ins gegnerische Tor. Viermal in einer Halbzeit jubelte auch der TuS Ebstorf II beim 4:2 gegen den SV Jelmstorf. Nach drei Pleiten in Folge gewann der SV Holdenstedt II mal wieder. Die Elf von Trainer Florian Schierwater bezwang Absteiger TV Rätzlingen mit 2:0. Weiter ohne Punkt stehen der MTV Gerdau und der TSV Gr. Hesebeck/Röbbel auf den Abstiegsplätzen. Dabei roch zumindest Gerdau an etwas Zählbarem, führte er doch zur Pause mit 2:0 gegen den FC Oldenstadt, um dann noch mit 2:5 einzugehen. Die Hesebecker unterlagen mit dem gleichen Resultat gegen Sperber Veerßen, dass sich dank des dritten Sieges auf Rang vier besserte. Fabian Voigt traf für den Sieger dreifach.

2. Kreisklasse Spiel der Woche

Der TuS Ebstorf II blieb auch im dritten Heimspiel ungeschlagen (sieben Punkte) und drehte nach dem 0:1-Rückstand durch Jelmstorfs Jonathan Alves-Dias (16.) mächtig auf. Zwischen der 20. und 42. Minute gelangen den Gastgebern bei ihrem 4:2-Heimerfolg alle vier Treffer. Drei davon waren besonders sehenswert. Nach Henrik Bauers Ausgleichstor (20.) zirkelte Daniel Koch den Ball in den Winkel zum 2:1 (23.). „Das kann er“, lobte Co-Trainer Nils Lankau, der auch bei den anschließenden zwei Treffern aus dem Staunen kaum herauskam. Nach einer Kombination über den linken Flügel und einer Hereingabe von Andreas Jurischek hämmerte Gabriel Beck den Ball ins Tor zum 3:1. Beim 4:1 war wieder Jurischek der Vorlagengeber. Erneut war Koch zur Stelle, nahm den Ball an und zog direkt wieder ab. „Kicken kann er. Ich würde mir da die Füße brechen“, flachste Lankau.



Auch das 2:4 war sehenswert, wenn nicht sogar spektakulär. Denn der Jelmstorfer Mirko Görner verkürzte kurz vor Schluss mit einem 50-Meter-Freistoß (!) auf 2:4. TuS-Keeper Sascha Barenscheer hatte sich verschätzt. Trotz zweier Ebstorfer Großchancen in der zweiten Spielhälfte waren die anfangs schwachen Gäste klar spielbestimmend und machten viel Druck. Die erste Hälfte ging klar an Ebstorf.



Die Ergebnisse auf einen Blick

TuS Ebstorf II – SV Jelmstorf 4:2 (4:1) Tore: 0:1 J. Alves-Dias (16.), 1:1 Bauers (20.), 2:1 Koch (23.), 3:1 Beck (29.), 4:1 Koch (42.), 4:2 M. Görner (90.). SV Holdenstedt II – TV Rätzlingen 2:0 (1:0) Tore: 1:0 Swit (4./Foulelfmeter), 2:0 Hilmer (88.); besonderes Vorkommnis: Holdenstedt verschießt Elfmeter (36.). MTV Gerdau – FC Oldenstadt 2:5 (2:0) Tore: 1:0 Förster (25.), 2:0 Krämer (39.), 2:1 Dorian Hoffmann (51.), 2:2 Hennigs (68./Elfmeter), 2:3 Hüls (72.), 2:4 Fares (78.), 2:5 Beensen (82.). SV Ostedt – SV Karwitz 4:1 (4:1) Tore: 1:0 Aschmies (6.), 1:1 Jannik Gill (13./Eigentor), 2:1 J. Clasen (21.), 3:1 Scholz (39.), 4:1 Jannik Gill (44.). SV Natendorf – MTV Himbergen 1:2 (0:1) Tore: 0:1 J. Malina (19.), 0:2 Mittendorf (90./Elfmeter), 1:2 (90.+5). SSV Gusborn – MTV Römstedt II 1:3 (1:1) Tore: 1:0 Lühr (35.), 1:1 Schneider (39.), 1:2 Möhrmann (66.), 1:3 Twellhegen (86.). TSV Gr. Hesebeck/R. – Sperber Veerßen 2:5 (1:3) Tore: 0:1 Voigt (7.), 0:2 Voigt (13.), 0:3 Siemens (37.), 1:3 Philip Weichsel (38.), 2:3 Philip Weichsel (54.), 2:4 El-Zein (66.), 2:5 Voigt (89.).