3:0-Sieg gegen Böddenstedt: Wriedel stürmt Festung Ortheide

Der TSV Wriedel jubelt über den Sieg im Spitzenspiel beim VfL Böddenstedt und den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. Hier freuen sich Jakob Heuer (links) und Maik Cordes (rechts) mit Kevin Schusdzarra. © Immo de la Porte

Der TSV Wriedel gewann in der 1. Fußball-Kreisklasse Süd das Spitzenspiel beim zuvor auf eigenem Platz ungeschlagenen VfL Böddenstedt mit 3:0 und stürmte auf einen Aufstiegsplatz.

Von Immo de la Porte

Uelzen/Landkreis – Niederlagen der Konkurrenz aus Suderburg und Kirch-/Westerweyhe versüßten das Wochenende des TSV noch zusätzlich.

In der Abstiegszone konnte Germania Ripdorf einen wichtigen Sieg in Breese landen und dem Verlierer den Abstiegsplatz „andrehen“. Immer düsterer wird die Lage dagegen in Jastorf. Der TSV verlor das Kellerduell gegen die SVG Oetzen/Stöcken mit 0:3 und hat nun schon acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.



VfL Breese/Langendorf II - Germania Ripdorf 2:4 (1:1)

Big Points für die Germanen im Abstiegskampf! Zunächst geriet der Kreisvertreter aber in Rückstand, fing sich dann jedoch nach Umstellungen. „Wir waren dann deutlich griffiger, hatten das Spiel komplett im Griff“, fand Trainer Sebastian Schenk. Lucas Ruttig stellte per Dreierpack auf 1:3, ehe die Gastgeber verkürzten und eine Schlussoffensive einläuteten. In der sechsten Minute der Nachspielzeit machte Torben Krug nach einem Konter dann aber alles klar. „Ein verdienter Sieg, darauf können wir aufbauen“, jubelte Schenk.



VfL Böddenstedt - TSV Wriedel 0:3 (0:2)

Im Laufe des ersten Durchganges erarbeiteten sich die Wriedeler im Spitzenspiel Vorteile, die sie auch zu einer verdienten Führung nutzten. Zunächst traf Maik Cordes, der zuvor per Freistoß schon die Latte anvisierte, aus der Distanz, dann erhöhte Kevin Schusdzarra per Abstauber nach einem Cordes-Kopfball. Auch nach dem Wechsel änderte sich das Bild nicht. Während der VfL seine sonst so starke Offensive nicht in Szene setzen konnte, waren die Gäste torgefährlicher und trafen durch Schusdzarra zum Endstand.



„Der Match-plan von Wriedel ist aufgegangen. Über die 90 Minuten gesehen ist der Sieg auch in der Höhe verdient“, bilanzierte Böddenstedts Spielertrainer Justin Reeger fair. Während der VfL seine erste Heimniederlage beklagte, eroberten die Wriedeler den (zweiten) Aufstiegsplatz.



TuS Wieren - TSV Lehmke 4:0 (4:0)

Erwartungsgemäß keine Chance ließ Tabellenführer TuS Wieren dem TSV Lehmke. Mann des Tages war fraglos Stürmer Eric Sparmann, der alle Treffer erzielte und dabei einen lupenreinen Hattrick verbuchte. Die Gäste standen tief, waren zudem nur mit elf Spielern angereist. In der zweiten Halbzeit ließ es der TuS ruhiger angehen, Tore fielen nicht mehr. „Das war schon okay“, ordnete Trainer Mike Schneider den Pflichtsieg ein und wollte den Spannungsabfall des zweiten Durchganges nicht überbewerten.



TSV Suhlendorf - SC Kirch-/Westerw. 3:0 (1:0)

Die Suhlendorfer überließen auf holprigem Geläuf dem SCK den Ball, der damit aber nur begrenzt etwas anfangen konnte. So war es der TSV, der durch den starken Youngster Jonas Abraham per nicht unhaltbarem Flachschuss zur Führung traf. Die griffigen Platzherren erhöhten nach der Pause erneut durch den Rechtsaußen Abraham und Tim Zugier auf das klare 3:0. Für Suhlendorfs Trainer Stephan Lindemann fiel das Resultat aber zu deutlich aus: „Das war schon etwas zu hoch, ein 2:0 wäre verdient gewesen.“ Während der TSV erneut seine Heimstärke unter Beweis stellte, setzte sich die Talfahrt des SCK auch im neuen Jahr fort.



TSV Jastorf - SVG Oetzen/St. 0:3 (0:3)

Dem Abstieg ein gutes Stück näher gekommen ist der TSV Jastorf nach der Pleite gegen den Mitkonkurrenten aus Oetzen. „Mir fehlen ein bisschen die Worte“, tat sich Trainer Marcel Claus nach dem Spiel schwer mit einer Erklärung, warum seine Elf den so wichtigen Abstiegshit komplett in den Sand setzte.



Seine Elf kam dabei eigentlich gut rein, kassierte dann aber „ein dummes Gegentor“ (Claus) und fiel anschließend auseinander. „Dann gingen die Köpfe runter, keiner hat mehr an sich geglaubt“, beobachtete der enttäuschte Spielertrainer. Die SVG machte hingegen bereits nach 31 Minuten den Sack zu und feierte den zweiten Sieg in Folge.



TSV Wrestedt/St. - VfL Suderburg II 3:2 (2:1)

„Das war ein richtig wilder Ritt“, atmete TSV-Sprecher Eike Kirch erst einmal durch. Die im Gegensatz zur Vorwoche deutlich verbesserten Wrestedter boten den Suderburgern einen offenen Schlagabtausch und hatten durch ein Tor des erstmals in der Herren eingesetzten und kurz zuvor eingewechselten U18-Spielers Felix Laakmann zwei Minuten vor Schluss auch das bessere Ende für sich. Zur Pause hatten die Platzherren 2:1 geführt, mussten aber ab der 50. Minute in Unterzahl spielen und kassierten prompt den Aus-gleich. Beim Siegtreffer war das Personal wieder pari, denn VfL-Keeper Christoph Ahrens sah nach einer Notbremse „Rot“.



TuS Liepe - SC Uelzen 1:4 (1:2)

Mit dem erhofften Auswärtsdreier kam der Sportclub aus Liepe zurück. Trainer Viktor Worster war zufrieden, aber keineswegs euphorisch: „Unser Spiel war noch sehr schwerfällig und von diversen Fehlpässen geprägt.“ Die beste SC-Phase nach Wiederbeginn nutzten Mahmoud Al-Hassenseif und Brian-David Stenzel, um die 2:1-Pausenführung auf den Endstand auszubauen. Die Lieper steckten nie auf und hätten laut Worster durchaus einen weiteren Treffer verdient gehabt.



SV Stadensen - MTV Dannenberg 1:3 (1:1)

„Mehr als unverdient“, konnte Stadensens Trainer Marco Schulze die Pleite gegen die Dannenberger kaum glauben. Seine Elf geriet früh in Rückstand, nachdem Torwart Dominik Himmel in den Boden trat. Doch Christopher Stach glich schnell zum 1:1 aus. Anschließend glich die Partie einem Spiel auf das MTV-Tor, Cedric Wolf und Stach trafen die Latte, doch das erlösende 2:1 wollte nicht fallen. Das fiel dafür auf der Gegenseite, als die Gäste einen Strafstoß nutzten (78.) und kurz darauf sogar auf 1:3 erhöhten. Trotz Führung verloren die Dannenberger völlig die Nerven, verloren gleich drei (!) Spieler durch Platzverweise wegen Meckerns. Doch der SVS spielte die dreifache Überzahl nicht vernünftig aus. „Da haben wir einfach keine Ruhe gehabt“, ärgerte sich Schulze.



