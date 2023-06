Showdown mit direkten Duellen im Titelrennen und Abstiegskampf der 2. Fußball-Kreisklasse

Von: Bernd Klingebiel

Himbergen hat seine Ausgangsposition deutlich verschlechtert, weil er über Pfingsten gegen Natendorf beim 0:1 ausrutschte (Niklas Maiwald). Nun reicht Ostedt (rechts der am Sonnabend verletzt fehlende Paul Bruck) im Titelfinale ein Remis. © De la Porte, Immo

Ein Saisonfinale mit Dramatik wie zuletzt in der Bundesliga ist möglich. In der 2. Fußball-Kreisklasse ist am letzten Spieltag Hochspannung garantiert.

Uelzen/Landkreis – Ein Saisonfinale mit Dramatik wie zuletzt in der Bundesliga ist möglich: Auch in der 2. Fußball-Kreisklasse Süd fallen erst am letzten Spieltag die Entscheidungen, wer die Meisterschaft gewinnt und wer als zweites Team nach dem TSV Groß Hesebeck/Röbbel absteigen muss. In den weiteren Partien geht es nur noch um geringe Positionsverschiebungen, wie im Duell zwischen Sperber Veerßen und TV Rätzlingen, die gegeneinander um Platz vier im Endklassement streiten.



Titelentscheidung

Kein Fernduell, kein Hoffen auf die Konkurrenz, sondern das pure direkte Duell! Spitzenreiter SV Ostedt tritt am Sonnabend (16 Uhr) beim Tabellenzweiten MTV Himbergen an, der mit einem Punkt zurückliegt. Dem Gast reicht zum Gewinn der Staffelmeisterschaft ein Unentschieden wie im Hinspiel (1:1), der MTV muss siegen – als Aufsteiger stehen aber beide Teams bereits fest.



Die Rivalen „fiebern wohl seit Monaten diesem Endspiel um den Meistertitel entgegen“, ist auch Felix Quittenbaum voller Vorfreude. Himbergens Trainer: „Diese Konstellation, dass die Meisterschaft mit einem Endspiel gegen den direkten Mitbewerber entschieden wird, hat man vielleicht nur einmal in der Zeit als Fußballer.“



Beide Mannschaften haben es durch eine erfolgreiche Saison geschafft, „diesem Spiel eine entsprechende Bedeutung zu geben“, betont Quittenbaum. Er erinnert an Zeiten, „die noch gar nicht lange her sind. Da dümpelten Ostedt und Himbergen in der 3. Kreisklasse Ost herum.“ Quittenbaum: „Beide Vereine haben sich seitdem gut entwickelt, was im Falle von Ostedt auch Olaf Bodes Verdienst ist. Jetzt gehen wir gemeinsam den nächsten Schritt.“ Der Trainer der Kleeblätter hatte sich auf der Zielgeraden der Saison aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen (AZ berichtete).



Für den SVO gibt es im Titelfinale noch ein weiteres Ziel: Mit dem ersten Treffer würden die Grün-Weißen die 100-Tore-Marke knacken. Kapitän Leon Scholz: „Wir sind topbesetzt, wollen offensiven Fußball spielen und nicht auf einen Punkt mauern.“ Das Ziel sei „ganz klar ein Sieg“ und die Meisterschaft – die das Team dann Olaf Bode widmen möchte, sagt Scholz.

Abstiegsentscheidung

Drei Mannschaften sind in der Verlosung um den zweiten Abstiegsplatz. Alles ist möglich zwischen dem MTV Gerdau (36:70 Tore / 23 Punkte), SV Jelmstorf (47:55 / 23) und SV Karwitz (41:83 / 24).



Gerdau-Coach Sven Rose blickt dem Duell beim SV Natendorf aufgeregt entgegen: „Das erste Mal seit langer Zeit haben wir es selbst in der Hand, die Abstiegsränge zu verlassen. Wir sind uns sehr bewusst, dass es bestimmt kein leichtes Spiel wird.“ Die Personallage sei sehr gut. Rose: „Die Mannschaft ist bis in die Haarspitzen motiviert und will unbedingt den noch vor wenigen Wochen nahezu unmöglichen Klassenerhalt erreichen.“



Natendorfs Coach Florian Taxhet ist letztmals für das Team verantwortlich. Er kehrt zum SV Eddelstorf zurück als Assistent von Coach Christof Gatzka. Taxhet, dessen Team an Pfingsten mit einem 1:0-Sieg in Himbergen brillierte, erwartet „ein sehr brisantes Spiel. Wir können zum Entscheid Ligaverbleib oder Abstieg maßgeblich beitragen.“ Nach den Ergebnissen der letzten Spiele sei „Gerdau deutlich besser drauf als wir“. Taxhet verspricht der Konkurrenz: „Nichtsdestotrotz werden wir auch dieses Spiel 90 Minuten Vollgas geben.“



Beim SV Jelmstorf wird nach dem Abpfiff am Sonnabend in Natendorf entweder Erleichterung oder Abstiegsangst herrschen. Teamsprecher und Spieler Jan Homann beruhigt vorab die Nerven: „Wir sind froh, dass wir es mit einem Sieg in Karwitz in eigener Hand haben – unabhängig davon, wie Gerdau am Vortag in Natendorf spielt.“ Die Jelmstorfer sind gewarnt: Auch Karwitz spielt möglicherweise ums letzte Hemd und wird dabei auf eine große Heimstärke bauen. 19 von insgesamt 24 Zählern sammelten die Karwitzer vor eigenem Publikum.





Jelmstorf mit Fanbus

Personell sieht es im Jelmstorfer Team gut aus. Homann: „Endlich mal haben wir die Qual der Wahl.“ Zudem setzen die Blau-Weißen auf die Unterstützung ihrer Fans, für die 40 Plätze in einen Reisebus reserviert sind. Die Kosten übernehmen Verein und Mannschaft, sagt Homann. Treffen ist am Sonnabend um 13.30 Uhr vor Beef&Basics (ehemals Gasthaus Reimann) in Jelmstorf. Anmeldungen per E-Mail unter: homann-jan@web.de oder schiriobmann@svjelmstorf.de.

Alles ist möglich im Abstiegskampf Der MTV Gerdau würde seine unglaubliche Aufholjagd definitiv mit dem Klassenerhalt krönen, wenn er am Sonnabend (16 Uhr) beim SV Natendorf siegt. Denn Karwitz und Jelmstorf klauen sich im direkten Duell am Sonntag (15 Uhr) die Punkte. Ein Remis in Natendorf reicht dem MTV, wenn Jelmstorf in Karwitz entweder verliert und absteigen müsste oder mit mindestens neun Toren Unterschied siegt und Karwitz den Schwarzen Peter erhält. Gibt es in Karwitz eine Punkteteilung, müsste ein siegloses Gerdau aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber Jelmstorf die Klasse verlassen. Verliert der MTV, ist das Spielergebnis in Karwitz bedeutungslos. Es sei denn, die Platzherren besiegen Jelmstorf mit mindestens 28 Toren Vorsprung. kl